Home Vanguardia "raffaella di girolamo revela la reacción de su madre al contarle ..."

Raffaella di Girolamo revela la reacción de su madre al contarle sobre la acusación a Cristian Campos: “Me miró y…”

En una conversación con la Revista Ya, la psicóloga profundizó acerca de cómo vivió el proceso judicial en contra del actor, y también entregó detalles de la charla que tuvo con Claudia di Girolamo al contarle sobre el presunto abuso sexual.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Raffaella di Girolamo se sinceró en una extensa entrevista y abordó cómo enfrentó el proceso judicial en contra de su expadrasto, el actor Cristián Campos, a quien había denunciando por presunto abuso sexual. 

La psicóloga conversó con la Revista Ya, después de algunos días de que la Corte Suprema ratificara el sobreseimiento del intérprete, al concluir que no se podía acreditar su participación en los hechos. 

En este sentido, Raffaella se refirió a la decisión de la justicia, y también entregó detalles sobre la reacción de su madre, Claudia di Girolamo, al contarle en su momento acerca de la acusación en contra de Campos. 

Respecto al fallo de la Corte, indicó que “no me sorprendió. Sabíamos desde el principio que el caso estaba prescrito, por lo que la posibilidad de sobreseimiento era muy alta”. 

“Sin embargo, llegamos todos como familia, y con nuestros abogados, a la misma conclusión: nadie declaró inocente al actor Cristián Campos; solo lo benefició la ley antigua, en la que estos delitos prescribían”, añadió. 

A la vez, recordó el fallo del juez Edgardo Gutiérrez en primera instancia. “El juez investigó en serio: fue equitativo con ambas partes, analizó en detalle las pruebas y testimonios y se formó una convicción que quedó plasmada en el fallo: Cristián Campos cometió delitos sexuales en mi contra”, sostuvo.

En cuanto a la reacción de su madre, relató que le entregó una carta en la Navidad de 2020. “Nos fuimos a su casa. Yo estaba nerviosa y le dije: ‘Por favor, lee esto’. Mientras ella lo hacía, yo tomaba agua. Cuando terminó me abrazó, fue un espacio de ven para acá. Fue un momento en que volví a tener calma… por supuesto hubo lágrimas, pero lo más importante es que me miró y me dijo: ‘yo te creo. Rafa, yo te creo’. No olvido esas palabras”, expresó. 

“Ella siempre ha estado. Su lealtad es rigurosa, inquebrantable. Nadie es más leal que mi madre. Ella no dudó en creerme, en acompañarme y en sostenerme”, remarcó. 

Además, manifestó que “esa confianza fue sanadora, porque me permitió sentir que ya no estaba sola ni cargando con un secreto imposible de seguir llevando. Con ella pude volver a tejer un vínculo basado en la verdad, en la escucha y en el cuidado”.

Asimismo, sobre la reacción de sus hermanos Pedro y Antonio, mencionó que “hicimos el mismo proceso que con mi madre: escribimos una carta y se la entregamos en una reunión familiar, cada uno la leyó a su tiempo”.

“Lo primero que hizo el mayor, Antonio, fue acercarse a mí y me dijo: ‘Tú nunca vas a estar sola’. Después Pedro me dijo: ‘Yo te creo’. Fue un momento familiar de conversaciones más íntimas”, puntualizó.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Camión chocó un poste y provocó un corte de cables en ...

El tránsito permanece suspendido en Avenida 5 de Abril, entre Toro Mazotte y Padre Vicente Irarrázaval, sector que fue acordonado por personal municipal durante la mañana de este martes debido al peligro de electrificación.

Leer mas
Vanguardia

Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, debutó e...

La joven, de 21 años, formó parte del desfile Primavera-Verano 2026 del diseñador Alexis Bittar, quien ocupó la temática “Miss USA 1991: una secuencia de sueños”.

Leer mas
Nacional

Corte de Apelaciones de La Serena rechazó censurar a N...

En fallo unánime, la Segunda Sala –integrada por Juan Carlos Espinosa, Jimena Pérez Pinto y Cristian Álvarez Mercado– determinó que no existe garantía constitucional afectada y anuló la orden previa que prohibía mencionar el accidente en sus rutinas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/