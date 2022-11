Raúl Soto: “Instamos analizar la posibilidad de un órgano constituyente mixto”

El diputado Raúl Soto (PPD) hizo pública este miércoles la propuesta de un órgano mixto, como solución a las cuatro propuestas sugeridas en los diálogos entre los partidos políticos, ya que ninguna acumula un apoyo total o mayoría para llegar a un acuerdo constituyente.



Las propuestas existentes hasta el momento son la oficialista, que se compondría de 99 integrantes elegidos, incluidos nueve escaños indígenas; la de oposición, con 50 integrantes elegidos por reglas del Senado; la de Amarillos por Chile, que el Congreso designe a un grupo y la del partido en formación, Demócratas, con un órgano de 60 integrantes.



“Instamos a todos los partidos, a todas las bancadas, a todas las partes, oficialismo y oposición, a abrir las puertas, a analizar la posibilidad de un órgano mixto que involucre en parte ambas posiciones, yo creo que ese camino del medio puede ser el que nos lleve al éxito para ir cerrando en los próximos días un acuerdo constitucional 2.0 que de certezas al país de un buen proceso constituyente”, llamó el diputado Soto.



El parlamentario realizó un llamado a evolucionar a un órgano mixto que combine a personas designadas (expertos) y elegidas, de esta forma generar un consenso, ya que hay algunas proposiciones que presentan un 100% de integrantes elegidos como la del oficialismo, o 100% de integrantes designados como la de Amarillos. Desde Chile Vamos valoraron las palabras del diputado Soto porque transparenta lo que se conversaba en reuniones privadas, informales que habían tenido los distintos sectores.



“Yo me alegro que los discursos que se dan en privado, que son moderados, que hablan de hacer bien las cosas en materia constituyente, no repetir los errores que cometimos en el pasado, nosotros en manera pública sostenemos lo mismo, tenemos flexibilidad para cualquier fórmula que no repita los errores del proceso anterior, nosotros para eso no estamos dispuestos, pero si se empieza a sentar lo que dice el oficialismo de forma privada de forma pública me parece que son mejores bases para tener una conversación”, indicó el presidente de la UDI y senador Javier Macaya.



“A mí personalmente nunca me ha gustado que estas negociaciones se den por la prensa, (..) hay que tener este diálogo primero cara a cara, acercar las posiciones lo más que podamos, pero hasta ahora llevamos varias veces de conversación, no ha sido posible, yo llamo a la paciencia, tranquilidad, hay que seguir dialogando de buena fe, intentar llegar a un acuerdo porque esto está fuera de la contingencia. O sea aquí estamos hablando de los próximos 40 años del país, no nos confundamos con la pelea pequeña del poder y las disputas, eso dejémoslo de lado un ratito y vamos a lo importante sobre el proceso constituyente, es sobre el futuro”, declaró al respecto el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic.



Con la esperanza de que los distintos actores políticos tuvieran todavía la certeza de que era necesario avanzar en un nuevo proceso constituyente para tener un nuevo texto, el Presidente Gabriel Boric se refirió al tema durante su gira en México.



“En la crisis social del 2019 tomamos una decisión que fue difícil en su momento, pero que fue resolver los problemas de nuestro país con más democracia y no con menos, y en eso, todas las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales se han ido haciendo parte de ese proceso, que tuvo un traspié democrático importante, que fue el plebiscito de hace pocos meses donde se rechazó la propuesta que la convención constitucional le hizo al país, y sin embargo hoy día hay plena conciencia espero, en la gran mayoría de los actores políticos de que Chile necesita una nueva constitución, estamos tratando de hacernos cargo de esa promesa, de tener un nuevo pacto social, y en este momento los diferentes partidos políticos están conversando para llegar justamente a ese resultado”, recalcó el Mandatario.



Aún no hay una reunión pactada propiamente tal. Se ha señalado que el día viernes se podrían volver a reunir representantes de los partidos políticos, ya que la prioridad oficialista es que el proceso pueda cerrarse en noviembre.