Reconocimiento a Yasmani Acosta destacó en Gala del Deporte de La Reina

Es común que hablar de eventos deportivos masivos, con presencia de vecinos de todas las edades y personalidades, sea sinónimo de La Reina. Por lo mismo, la comuna merecía un cierre de temporada a su altura. Eso explica que la Corporación Municipal reinina, a cargo del exentrenador y actual comentarista de TNT Sports Chile, Juvenal Olmos, organizara una nueva versión de su ya tradicional “Gala del Deporte La Reina 2025”.

Esta vez, la cita fue en el Teatro Vicente Bianchi, donde se congregaron destacados exponentes deportivos, como los exfutbolistas Patricio Mardones o Leopoldo “Polo” Vallejos, quienes además son profesores de los talleres deportivos comunales.

También destacaron exponentes locales, como el golfista Sebastián Ramírez, el basquetbolista Diego Rosales o la patinadora artística Renata Órdenes, que fueron destacados como impulsores de la actividad deportiva local, en una velada que también premió a dirigentes reininos, patrocinadores y profesores de la Corporación.

Eso sí, los reconocimientos más destacados de la tarde fueron para la “Actividad Deportiva Nacional”, donde se galardonó a la seleccionada chilena de skate, María José Rojas; el histórico jugador de los “Cóndores”, Martín Sigren; y el ciclista paralímpico, Adolfo Almarza; mientras que a nivel de aporte al impulso transversal del deporte se reconoció al medallista de plata olímpico en lucha grecorromana, Yasmani Acosta.

“Estoy feliz. Con Juvenal (Olmos) somos cercanos y él siempre me habla del compromiso del alcalde Palacios con el deporte y es muy grato ver cómo en La Reina se reconoce no sólo el esfuerzo de los deportistas locales, sino también de los trabajadores de la Corporación de Deportes. Agradezco mucho al municipio por el reconocimiento y por tamaña invitación. Este tipo de cosas sirve mucho para los deportistas jóvenes. Me llevo un lindo recuerdo y me voy muy contento de todo lo vivido”, aseveró.

En esa misma línea destacó la alegría del alcalde de la Reina, José Manuel Palacios. “Nos enorgullece ver cómo en nuestra comuna la pasión del deporte convoca. Lo hemos visto en los eventos y también en esta gala donde premiamos a los mejores y también el esfuerzo de deportistas, profesores y también de destacados exponentes chilenos a nivel nacional e internacional”, dijo el edil.

Juvenal Olmos tampoco escondió su emoción por la cita. “Agradezco el interés de toda la comunidad deportiva por acompañarnos y por relevar el deporte desde lo profesional hasta lo más amateur, todos unidos por una pasión que contagia”, sostuvo. “Creemos que relevando el esfuerzo anual de ellos podemos contagiar a más gente de todas las edades a hacer deporte y el entusiasmo y convocatoria de esta gala es comprobar que vamos en la línea correcta”, cerró el exfutbolista