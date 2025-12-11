Home Triunfo "reconocimiento a yasmani acosta destacó en gala del deporte de la..."

Reconocimiento a Yasmani Acosta destacó en Gala del Deporte de La Reina

La Corporación Municipal dirigida por el exentrenador de la selección chilena, Juvenal Olmos, reconoció a los más importantes representantes comunales y a nivel nacional del 2025. Entre estos últimos, destacó el premio al histórico medallista olímpico, el luchador grecorromano Yasmani Acosta

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Reconocimiento a Yasmani Acosta destacó en Gala del Deporte de La Reina

Es común que hablar de eventos deportivos masivos, con presencia de vecinos de todas las edades y personalidades, sea sinónimo de La Reina. Por lo mismo, la comuna merecía un cierre de temporada a su altura. Eso explica que la Corporación Municipal reinina, a cargo del exentrenador y actual comentarista de TNT Sports Chile, Juvenal Olmos, organizara  una nueva versión de su ya tradicional “Gala del Deporte La Reina 2025”.

Esta vez, la cita fue en el Teatro Vicente Bianchi, donde se congregaron destacados exponentes deportivos, como los exfutbolistas Patricio Mardones o Leopoldo “Polo” Vallejos, quienes además son profesores de los talleres deportivos comunales. 

También destacaron exponentes locales, como el golfista Sebastián Ramírez, el basquetbolista Diego Rosales o la patinadora artística Renata Órdenes, que fueron destacados como impulsores de la actividad deportiva local, en una velada que también premió a dirigentes reininos, patrocinadores y profesores  de la Corporación.

Eso sí, los reconocimientos más destacados de la tarde fueron para la “Actividad Deportiva Nacional”, donde se galardonó a la seleccionada chilena de skate, María José Rojas; el histórico jugador  de los “Cóndores”, Martín Sigren; y el ciclista paralímpico, Adolfo Almarza; mientras que a nivel de aporte al impulso transversal del deporte se reconoció al medallista de plata olímpico en lucha grecorromana, Yasmani Acosta.

“Estoy feliz. Con Juvenal (Olmos) somos cercanos y él siempre me habla del compromiso del alcalde Palacios con el deporte y es muy grato ver cómo en La Reina se reconoce no sólo el esfuerzo de los deportistas locales, sino también de los trabajadores de la Corporación de Deportes. Agradezco mucho al municipio por el reconocimiento y por tamaña invitación. Este tipo de cosas sirve mucho para los deportistas jóvenes. Me llevo un lindo recuerdo y me voy muy contento de todo lo vivido”, aseveró.

En esa misma línea destacó la alegría del alcalde de la Reina, José Manuel Palacios. “Nos enorgullece ver cómo en nuestra comuna la pasión del deporte convoca. Lo hemos visto en los eventos y también en esta gala donde premiamos a los mejores y también el esfuerzo de deportistas, profesores y también de destacados exponentes chilenos a nivel nacional e internacional”, dijo el edil. 

Juvenal Olmos tampoco escondió  su emoción por la cita. “Agradezco el interés de toda la comunidad deportiva por acompañarnos y por relevar el deporte desde lo profesional hasta lo más amateur, todos unidos por una pasión que contagia”, sostuvo. “Creemos que relevando el esfuerzo anual de ellos podemos contagiar a más gente de todas las edades a hacer deporte y el entusiasmo y convocatoria de esta gala es comprobar que vamos en la línea correcta”, cerró el exfutbolista

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Cómo llegar a Caleta Tortel: uno de los lugares turíst...

Llegar a Caleta Tortel implica recorrer la Carretera Austral y combinar vuelos, buses y traslados locales. Este viaje es parte de la experiencia, ya que permite descubrir paisajes únicos de la Región de Aysén antes de llegar a uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos y sorprendentes.

Leer mas
Nacional
General de Carabineros Marcelo Araya asume la secretar...

La elección se realizó en el marco de la reciente Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América. Un aspecto central de esta elección es el respaldo a la coordinación permanente que Carabineros mantiene con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Leer mas
Triunfo
Alejando Tabilo es el tercer jugador confirmado para e...

El chileno, actual número 2° del país y finalista del torneo en 2024, se suma a las presencias de los italianos Matteo Berrettini y Luciano Darderi.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/