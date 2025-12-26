Home DATO ÚTIL "regalo de navidad fallado: qué hacer y cuáles son tus derechos co..."

Regalo de Navidad fallado: qué hacer y cuáles son tus derechos como consumidor

¿Tu regalo de Navidad salió fallado? Revisa qué hacer, cuáles son tus derechos como consumidor, cómo funciona la garantía legal y la garantía extendida.

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Regalo de Navidad fallado: qué hacer y cuáles son tus derechos como consumidor

En medio de las celebraciones navideñas, puede ocurrir que un regalo presente fallas, no funcione correctamente o no cumple con lo prometido. Frente a esta situación, la Ley del Consumidor entrega herramientas claras para proteger a las personas.

¿Qué ocurre si el producto presenta daños o desperfectos?

Todos los productos nuevos comprados en el comercio formal cuentan con una garantía legal de seis meses, contados desde el momento en que el consumidor recibe el producto.

Este derecho aplica cuando el artículo:

  • Es defectuoso o no funciona correctamente.
  • Tiene piezas o partes faltantes.
  • No es apto para el uso al que fue destinado.
  • Fue reparado anteriormente, pero mantiene las fallas o presenta nuevas.
  • No cumple con lo ofrecido por el comercio.

Estas situaciones están contempladas en la Ley del Consumidor y permiten exigir una solución sin costo adicional.

¿Qué opciones tienes si el regalo salió fallado?

Si compraste un producto nuevo y presenta fallas, puedes elegir entre estas alternativas durante el plazo de seis meses:

  • Devolución del dinero
  • Cambio del producto
  • Reparación gratuita

La garantía legal cubre defectos de fabricación, fallas de funcionamiento y cualquier problema que impida el uso normal del producto.

Cómo funciona la garantía extendida

En algunos comercios, especialmente en productos tecnológicos, se ofrece una garantía extendida. Es opcional y tiene un costo adicional, además no reemplaza ni anula la garantía legal.

La garantía extendida funciona como un contrato de adhesión que el consumidor acepta de forma voluntaria. Por lo mismo, el comercio debe respetar íntegramente las condiciones ofrecidas.

De esta manera, si una persona contrata una garantía extendida de, por ejemplo, dos años, puede hacerla valer hasta el último día del plazo acordado.

Source Texto: La Nación / Foto: Mercado Negro
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
¿Qué hacer en Santiago? Explora panoramas nocturnos en...

Desde obras de teatro y propuestas gastronómicas hasta recorridos urbanos y un mirador en altura, la ciudad ofrece múltiples alternativas para quienes buscan salir de noche y vivir una experiencia distinta después del atardecer.

Leer mas
Viajes
Zonas calientes para ver ovnis en Chile: lugares turís...

Las zonas de avistamiento de ovnis se han convertido en parte de los lugares turísticos en Chile, ofreciendo experiencias que van más allá del descanso tradicional: observatorios, rutas místicas y paisajes cordilleranos que invitan a explorar el misterio.

Leer mas
Vanguardia
Daniel Fuenzalida anuncia su salida de Radio Activa tr...

El “exhuevo” reveló la noticia en un video compartido en redes sociales, en el cual no pudo contener la emoción. “Me costó muchísimo tomar la decisión, Radio Activa es mi familia. En la radio he vivido mis mejores momentos”, comentó.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/