Regalo de Navidad fallado: qué hacer y cuáles son tus derechos como consumidor

En medio de las celebraciones navideñas, puede ocurrir que un regalo presente fallas, no funcione correctamente o no cumple con lo prometido. Frente a esta situación, la Ley del Consumidor entrega herramientas claras para proteger a las personas.

¿Qué ocurre si el producto presenta daños o desperfectos?

Todos los productos nuevos comprados en el comercio formal cuentan con una garantía legal de seis meses, contados desde el momento en que el consumidor recibe el producto.

Este derecho aplica cuando el artículo:

Es defectuoso o no funciona correctamente.

Tiene piezas o partes faltantes.

No es apto para el uso al que fue destinado.

Fue reparado anteriormente, pero mantiene las fallas o presenta nuevas.

No cumple con lo ofrecido por el comercio.

Estas situaciones están contempladas en la Ley del Consumidor y permiten exigir una solución sin costo adicional.

¿Qué opciones tienes si el regalo salió fallado?

Si compraste un producto nuevo y presenta fallas, puedes elegir entre estas alternativas durante el plazo de seis meses:

Devolución del dinero

Cambio del producto

Reparación gratuita

La garantía legal cubre defectos de fabricación, fallas de funcionamiento y cualquier problema que impida el uso normal del producto.

Cómo funciona la garantía extendida

En algunos comercios, especialmente en productos tecnológicos, se ofrece una garantía extendida. Es opcional y tiene un costo adicional, además no reemplaza ni anula la garantía legal.

La garantía extendida funciona como un contrato de adhesión que el consumidor acepta de forma voluntaria. Por lo mismo, el comercio debe respetar íntegramente las condiciones ofrecidas.

De esta manera, si una persona contrata una garantía extendida de, por ejemplo, dos años, puede hacerla valer hasta el último día del plazo acordado.