Revelan que Demi Moore estaría “desconsolada” tras perder el Oscar a Mejor Actriz: “Sentía que era su oportunidad…”

El pasado domingo, durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, una de las grandes sorpresas de la noche fue el triunfo de Mikey Madison (“Anora”) en la categoría de Mejor Actriz, imponiéndose a Demi Moore (“La sustancia”), quien se perfilaba como la favorita para obtener el galardón.

Pese a que Moore se vio tranquila en público tras no conseguir el premio, recientemente una fuente aseguró en exclusiva al medio Page Six que la intérprete estaría “desconsolada” después de no obtener la que habría sido su primera estatuilla.

La fuente indicó que la actriz estaba ilusionada con ganar el Oscar, luego de triunfar en la misma categoría en otras premiaciones, como los Globos de Oro.

“Demi está afrontando esta pérdida muy duramente porque sentía que finalmente era su oportunidad de llevarse a casa un premio de la Academia”, señaló la fuente.

Además, la misma persona comentó que a Moore le emociona el premio de Madison y que está agradecida por su nominación. Sin embargo, mencionó que “fue una gran decepción no escuchar que la llamaran”.

Cabe destacar que luego de los Premios Oscar, la propia Demi Moore publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó que “a medida que esta temporada de premios llega a su fin, me siento abrumada por este viaje. ¡Ha sido el viaje de toda una vida y apenas estamos empezando!”.

La actriz subrayó que estaba “muy agradecida por mi equipo, mis compañeros nominados, y todos los que han hecho que esta experiencia esté llena de alegría y luz”, y a la vez, tuvo palabras para la ganadora, al manifestar que “y una enorme felicitación a Mikey Madison. No puedo esperar a ver lo que harás a continuación”.

En tanto, Madison confesó en una entrevista con The Hollywood Reporter que le envió un mensaje de texto a Moore. “Le envié un mensaje de texto a Demi, a quien adoro (…). Es una de las mujeres más dulces y amables que he conocido, y estoy muy agradecida de haber podido conocerla y presenciar su brillantez y talento en persona”, sostuvo.

“La adoro y no puedo esperar a ver qué hace a continuación, qué tipo de personajes nos trae. Creo que todos estamos muy preparados y emocionados por ver eso”, cerró.