Revelan testimonio de los hijos de Cristián Campos por denuncia contra el actor: “Llegamos a la conclusión de que era real”

Luego de que se reabriera el caso contra Cristián Campos, debido a las supuestas inconsistencias en declaraciones públicas de los actores Simón Pesutic y Pedro Campos, recientemente se revelaron nuevos e importantes testimonios de la investigación.

La noche de este jueves, un reportaje de T13 dio a conocer las versiones que entregaron ante la justicia los hijos del actor, Antonio y Pedro Campos, en el marco de la denuncia que presentó Raffaella di Girolamo por presunto abuso sexual.

Por un lado, se detalló que Raffaella le contó el 7 de diciembre de 2022 a su madre, Claudia di Girolamo, y sus hermanos, que Campos había abusado de ella en su adolescencia.

En este sentido, Pedro Campos, en el testimonio que entregó al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, indicó sobre aquel momento: “Yo estaba desbordado, mi mamá me consolaba, después llego hasta la pieza de Antonio, recuerdo que estábamos sentados en el suelo y cuando llegó mi hermana Raffaella a la pieza, con mi hermano Antonio la abrazamos y le dijimos que le creíamos”.

En tanto, mencionó que la situación más compleja ocurrió semanas después, cuando él con su hermano encararon a su padre, antes de que este último ensayara una obra que dirigía Antonio

“Lo único que le dije es que si a la Raffaella le pasaba algo o se hacía algo, yo no se lo perdonaría. Mi papá al escuchar eso dijo ‘la Rafa’, con un tono despectivo, después comenzó con una verborrea despectiva para referirse a la Raffaella, decía que la Rafa era una loca, que es ninfómana. Después comenzó a hablar de mi mamá de la misma manera, diciendo que esto era una vendetta, que era por un odio parido”, sostuvo, de acuerdo al citado medio.

A la vez, añadió que “él mostró una cara y una personalidad distinta a lo que había visto de él, yo soy sensible y me encontraba muy agotado ya con la discusión y él dio como una advertencia o amenaza, así yo lo tomé por lo menos, nos dijo que si nos quedamos del lado de la Raffaella a él no se olvidaría, y que si esto se hacía público y si la Raffaella lo denunciaba, a él se lo cagarían”.

“Durante la discusión nosotros exigíamos respuestas y después en un momento mi padre le dice a Antonio ‘ya ensayemos’. Antonio le dijo que estaba loco, que ya no realizarían la obra, él comenzó a discutir con Antonio por la obra, le dijo esto no se hace, eres un traidor, a mí me dijo ‘chao Pedro’ y se fue. Cuando él salió del portón yo me largué a llorar y Antonio me abrazó, después llegamos a la conclusión de que esto era real”, remarcó.

En tanto, Antonio relató que a raíz de la denuncia, “vinieron a mí varios recuerdos, como ver a mis padres cuando yo era muy chico peleando por unas fotos las cuales estaban relacionadas con mi hermana Raffaella, no sé de donde me enteré eso, o si lo escuché, lo que tengo claro que fue una discusión muy fuerte, en ese periodo yo tenía entre 8 a 9 años, esto fue casi previo a su separación”.

Asimismo, comentó que cuando sus padres se separaron, Cristián Campos se fue a vivir a un departamento, y aseguró que en esa época vio a muchas mujeres que se iban a alojar al inmueble. “Tenía en su departamento un computador en el cual había carpetas de imágenes de mujeres sin ropa, recuerdo que esas mujeres eran muy jóvenes, no adultas, lo noté por sus facciones”, dijo.

“Tenía muchas fotos de niñas distintas desnudas, pero no en actitudes pornografías, en ese mismo computador tenía videos de él teniendo sexo y esas imágenes se iban cambiando a medida que cambiaba de pareja, yo alcancé a ver a 2 o 3 pololas en actitudes gráficas, muy íntimas, actitudes de pieza”, afirmó.

Además, manifestó que “en un comienzo la curiosidad que me hacía abrir estos archivos (…) me produjo que yo no me pudiera desarrollar sexualmente y por lo cual tuve que realizar terapia”.

Por su parte, T13 también accedió al testimonio de Cristián Campos, quien declaró que “nunca he tenido inclinación sexual alguna por menores de edad. Todas mis parejas afectivas y sexuales son adultas. Encuentro repugnante que se me relacione con falsas conductas de relevancia sexual contra menores. Entiendo que para este proceso se realizó un rastreo completo y no se encontró ningún testimonio en mi contra, donde se me involucré con alguna menor, porque jamás ha ocurrido”.