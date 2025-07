Rincón y apoyo a Matthei en primera vuelta dependerá si “hay posibilidades de construir una coalición”

La presidenta de Demócratas, senadora Ximena Rincón, en conversación con Radio Cooperativa, dijo que su partido podría inclinarse por apoyar la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

Esto si Chile Vamos crea un nuevo bloque político de centroderecha.

Ante la opción de su propia postulación a La Moneda, Rincón remarcó que “nosotros estamos trabajando por el país y la decisión de ir o no de candidata presidencial no es una decisión que he tomado yo, la ha tomado el partido. Una vez que logremos las firmas vamos a evaluar qué hacemos”.

Rincon remarcó que estas “son definiciones demasiado importantes en el contexto en el que nos encontramos como país: tremendamente polarizados, y muchas y muchos muy huérfanos de un liderazgo que los represente. Así que es algo que vamos a decidir en los próximos días”.

Sobre apoyar la candidatura de Matthei en primera vuelta, la senadora indicó que dependerá si “hay posibilidades de construir una coalición. No puede ser sumarnos a Chile Vamos, tiene que ser construyendo una coalición que dé respuesta urgente a las necesidades que tiene Chile hoy”.

“Si hay algo que necesita Chile, lo digo por mis recorridos permanentes no solo en el Maule, sino que también en las otras regiones, es que existan acuerdos, construcción, que resolvamos los problemas y que no sigamos mirando permanentemente hacia atrás. Hay que construir el futuro”, sostuvo.

Rincón explicó que aún “está por definirse el tema presidencial, y, en materia parlamentaria, estamos trabajando en la conformación de una lista de diputados y diputadas, senadores y senadoras, con Chile Vamos, y se avanza en eso. Esperamos también tener buenas noticias pronto”.

Al ser requerida sobre si la candidata de Chile Vamos es capaz de llegar a los votantes “huérfanos” de la centroizquierda, Rincón señaló que eso “va a depender de qué relato y qué fuerzas apoyen finalmente a la candidatura de Evelyn Matthei, aún queda mucho camino por andar”.

Rincón remarcó que “no voy a adelantar lo que pueda o no pasar con la candidatura de Evelyn Matthei. Yo no estoy ahí, no estoy en ese equipo de trabajo y para que eso llegara a suceder aún faltan muchas cosas que despejar, insisto, de tomar nosotros una decisión de estar en ese espacio”.

“Estamos conversando con Chile Vamos y trabajando aún para constituir el partido en todo el país. Así que eso será parte de las conversaciones que vengan en los próximos días“, concluyó, consignó Cooperativa.