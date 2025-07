RN oficia a Servel para revisar legalidad de eventual “suspensión de militancia” al PC de Jara

La bancada de diputados de Renovación Nacional, representados por su jefe Miguel Mellado y su subjefa Carla Morales, oficiaron a la presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, para que fiscalice la eventual “suspensión de la militancia” de Jeannette Jara.



Los parlamentarios de RN afirmaron que este anuncio “no tiene correlato alguno en la legislación nacional”, ya que, en la ley orgánica constitucional de los partidos políticos, “en ninguna parte (…) contempla la posibilidad de “suspender” esta calidad”.



Asimismo, argumentan que, en el estatuto del Partido Comunista, “publicado en el Portal de Transparencia de la colectividad y cuya promulgación informada es la del 28 de enero de 2020, tampoco prevé una situación de suspensión de militancia”.



La subjefa de la bancada de diputados, Carla Morales, afirmó que “Jeannette Jara se presenta como candidata comunista y luego trata de confundir a la opinión pública con trucos como la suspensión de militancia que no tiene base legal”.



La legisladora sostuvo que Jara “es y será comunista antes y después de las elecciones presidenciales, independiente del resultado”.



Añadió que “es tal la desesperación del Partido Comunista, que aceptan esta puesta en escena y que su militante se avergüence del partido y se vista con ideas ajenas”.



Además, los diputados de RN mencionan que Jara es “integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, instancia orgánica interna que cumple funciones de diversa naturaleza, por lo que la suspensión anunciada no tendría un correlato con el poder de decisión y de participación que detenta al interior de la tienda”.



El jefe de la bancada, Miguel Mellado, explicó que le han pedido al Servel “que ponga fin de una vez a esta farsa y que le diga de frente a la opinión pública que Jeannette Jara es militante del Partido Comunista y que esa militancia no se va a alterar antes de las elecciones presidenciales de noviembre”.



Junto con ello, indican que se debe poner fin a “confundir y engañar al electorado. El Servel debe velar por la fe pública electoral y defender al electorado de lobos con piel de oveja que se presentan ante la ciudadanía desconociendo sus ideas y su pasado”.



Con todo, piden a la presidenta del Servel fiscalizar e “informar acerca de la posibilidad de doña Jeannette Alejandra Jara Román de suspender o congelar su militancia en el Partido Comunista de Chile antes de celebrarse las elecciones presidenciales de noviembre próximo”.