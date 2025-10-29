Home Nacional "robo de cobre: pdi recupera 280 kilos y captura a sospechoso en s..."

Robo de cobre: PDI recupera 280 kilos y captura a sospechoso en San Joaquín

El operativo fue liderado por detectives de la Fuerza de Tarea del Cobre, perteneciente a la Jefatura Nacional de Robos y Focos Criminales (Jenacrof), quienes inspeccionaron tres locales de compra y venta de metales, ubicados en la avenida Santa Rosa.

Una fiscalización conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) terminó con la incautación de más de 280 kilos de cable de cobre y la clausura de un local comercial en la comuna de San Joaquín.

Al ingresar a uno de los recintos, los funcionarios constataron que la empresa operaba de forma irregular: no contaba con libro de actas de procedencia, ni con patente municipal ni iniciación de actividades.

Detectaron sacos con cobre en distintos formatos


Dentro de la bodega, los efectivos detectaron sacos con cobre en distintos formatos, incluyendo cable perteneciente a compañías eléctricas.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de técnicos especializados de distintas empresas, quienes lograron identificar parte del material como de su propiedad y de origen ilícito. Además, precisaron que dicho cobre no está autorizado para su comercialización.

El subprefecto Cristian Cerda, jefe de la Fuerza de Tarea del Cobre, confirmó que “se reconocieron 282,5 kilos de cable de cobre, por parte de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)”.

Tras verificar la presencia de especies ilícitas, los detectives procedieron a detener al encargado del local por el delito de receptación flagrante. En paralelo, el SII decretó la clausura del establecimiento.

Source: Aton
