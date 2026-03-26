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Rosalía suspendió concierto en Milán por intoxicación alimentaria: “Me siento muy mal”

La cantante española se vio obligada a detener su show en Italia, debido al mencionado problema de salud. “He estado vomitando allá afuera y de verdad quiero dar el mejor espectáculo, y estoy aquí en el escenario, dándolo todo”, le comentó al público presente.

Leonardo Medina
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Rosalía suspendió concierto en Milán por intoxicación alimentaria: “Me siento muy mal”

Un inesperado percance se registró este miércoles en un concierto en Milán de la cantante española, Rosalía, quien tuvo que suspender su show producto de un problema de salud

La artista se presentó en el Unipol Forum de Milán, y en pleno recital, decidió transparentar ante el público que no se sentía bien, a raíz de una intoxicación alimentaria

Incluso, en algunos videos se vio que Rosalía interpretaba algunas canciones con incomodidad y visiblemente cansada. 

“Intenté hacer este espectáculo desde el principio. He estado enferma, he tenido una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento muy mal”, le dijo a sus fans. 

En la misma línea, expresó que “he estado vomitando allá afuera y de verdad quiero dar el mejor espectáculo, y estoy aquí en el escenario, dándolo todo”. 

“Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. (…) Voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Me duele, me duele mucho”, sostuvo. 

Finalmente, la cantante tuvo que suspender el show, y antes de dejar el escenario, indicó: “Lo siento mucho. Los quiero mucho, espero poder volver en mejores condiciones”.

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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