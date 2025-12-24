¿Se puede recalentar la comida de Navidad más de una vez? Acá te entregamos recomendaciones

Los excedentes de la cena de Navidad suelen ser abundantes, y no hay que subestimarlos. Darles una segunda vida a los alimentos es siempre una buena idea.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántas veces se puede recalentar la comida de manera segura? En La Nación te damos la respuesta.

¿Cuántas veces recalentar la comida?

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA) recomienda recalentar los alimentos solo una vez para garantizar su seguridad. Si bien es posible hacerlo más veces siempre que se haga correctamente, los alimentos tienden a perder sabor y textura.

La principal causa de intoxicación alimentaria son las bacterias que contaminan los alimentos, y una de las más peligrosas es la Campylobacteria, según indicó la FSA a la BBC. Esta bacteria es mucho más contagiosa que otras, como la salmonela: mientras que para enfermarse por salmonela se necesitan decenas de miles de bacterias, con apenas unas 500 de Campylobacteria basta para causar enfermedad. Además, puede sobrevivir varias horas en superficies de la cocina, lo que facilita su propagación.

Por eso, es fundamental manipular y cocinar correctamente los alimentos. Una vez terminada la cena, surge la duda: ¿qué hacer con las sobras?.

Lo primero es dejarlas enfriar a temperatura ambiente durante un máximo de cuatro horas antes de guardarlas en el refrigerador. Introducir comida aún caliente puede elevar la temperatura interna del refrigerador y crear un ambiente ideal para que las bacterias se multipliquen.

Fotografía de Jana Ohajdova

Alimentos que requieren más cuidado al recalentar

Según la FSA, algunos alimentos son más sensibles y pueden representar un riesgo si se recalientan varias veces:

Carnes cocidas o platos que las contengan, como lasañas o guiso

Pescados y mariscos

Salsas con leche o crema

Arroz y pasta

Comidas con huevos, frutos secos o altas en proteínas

Cómo recalentar de forma segura

El secreto está en calentar la comida de manera uniforme. Muchos usamos microondas, pero este método tiene un problema: algunas partes se calientan más que otras, dejando zonas frías donde las bacterias pueden sobrevivir. La recomendación de la FSA es asegurarse de que los alimentos estén bien calientes en toda su extensión antes de consumirlos.