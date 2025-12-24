Home Nacional "¿se puede recalentar la comida de navidad más de una vez? acá te ..."

¿Se puede recalentar la comida de Navidad más de una vez? Acá te entregamos recomendaciones

La cena de Navidad es una de las celebraciones más esperadas del año, pero también deja muchas sobras. Conocer cuánto tiempo se puede conservar y cómo recalentar los alimentos es clave para disfrutarlos sin riesgos de intoxicación.

Benjamin Diaz
Comparte esta noticia
¿Se puede recalentar la comida de Navidad más de una vez? Acá te entregamos recomendaciones

Los excedentes de la cena de Navidad suelen ser abundantes, y no hay que subestimarlos. Darles una segunda vida a los alimentos es siempre una buena idea.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántas veces se puede recalentar la comida de manera segura? En La Nación te damos la respuesta.

¿Cuántas veces recalentar la comida?

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA) recomienda recalentar los alimentos solo una vez para garantizar su seguridad. Si bien es posible hacerlo más veces siempre que se haga correctamente, los alimentos tienden a perder sabor y textura.

La principal causa de intoxicación alimentaria son las bacterias que contaminan los alimentos, y una de las más peligrosas es la Campylobacteria, según indicó la FSA a la BBC. Esta bacteria es mucho más contagiosa que otras, como la salmonela: mientras que para enfermarse por salmonela se necesitan decenas de miles de bacterias, con apenas unas 500 de Campylobacteria basta para causar enfermedad. Además, puede sobrevivir varias horas en superficies de la cocina, lo que facilita su propagación.

Por eso, es fundamental manipular y cocinar correctamente los alimentos. Una vez terminada la cena, surge la duda: ¿qué hacer con las sobras?.

Lo primero es dejarlas enfriar a temperatura ambiente durante un máximo de cuatro horas antes de guardarlas en el refrigerador. Introducir comida aún caliente puede elevar la temperatura interna del refrigerador y crear un ambiente ideal para que las bacterias se multipliquen.

Fotografía de Jana Ohajdova

Alimentos que requieren más cuidado al recalentar

Según la FSA, algunos alimentos son más sensibles y pueden representar un riesgo si se recalientan varias veces:

  • Carnes cocidas o platos que las contengan, como lasañas o guiso
  • Pescados y mariscos
  • Salsas con leche o crema
  • Arroz y pasta
  • Comidas con huevos, frutos secos o altas en proteínas

Cómo recalentar de forma segura

El secreto está en calentar la comida de manera uniforme. Muchos usamos microondas, pero este método tiene un problema: algunas partes se calientan más que otras, dejando zonas frías donde las bacterias pueden sobrevivir. La recomendación de la FSA es asegurarse de que los alimentos estén bien calientes en toda su extensión antes de consumirlos.

Source La Nación / Foto: Karola G
Comparte esta noticia
Benjamin Diaz https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Primera medida por emergencia económica: Petro anuncia...

El mandatario de Colombia adelantó esta iniciativa durante un discurso a la nación retransmitido con motivo de la festividad de Navidad, en el que ha destacado que el país latinoamericano contará “por primera vez” con un sueldo mínimo fijado por ley.

Leer mas
Nacional
Doble homicidio en La Florida: feriantes de 83 y 46 añ...

El fiscal ECOH Jorge Cáceres señaló que se investiga el móvil del crimen y el posible vínculo del atacante con las víctimas, indicando que “estamos investigando precisamente cuál era el objeto del autor de este hecho, si efectivamente tenía relación con la mujer o con el señor que resultó fallecido”.

Leer mas
Nacional
Dueño de almacén y trabajador fueron baleados en medio...

El comisario Sergei Fernández, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Oriente, informó que el ataque se produjo cuando las víctimas se encontraban cerrando el local, ubicado en calle Yungay.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Benjamin Diaz
31
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/