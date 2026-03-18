Sean Penn recibe Oscar simbólico en Ucrania: Fue hecho con vagón de un tren dañado en ataque ruso

Tras no asistir a la ceremonia de los Premios Oscar el pasado domingo, el actor estadounidense, Sean Penn, recibió esta semana una especial estatuilla en Ucrania.

El intérprete estuvo ausente en la prestigiosa ceremonia, donde fue galardonado como Mejor actor de reparto por su papel en “Una batalla tras otra”.

Penn no asistió porque se encontraba en Ucrania desde el fin de semana. Lo anterior, debido a que prefirió viajar a Kiev para reunirse con el presidente del país, Volodimir Zelenski.

En ese marco, durante su visita al país, la estrella de Hollywood recibió un Oscar simbólico. Dicha estatuilla fue hecha con el metal de un vagón de un tren dañado en un bombardeo ruso.

El homenaje fue realizado por la empresa estatal ucraniana Ukrzaliznytsia, que compartió un video en el que el presidente de la compañía, Oleksandr Pertsovskí, le entrega la estatuilla a Penn.

“Estás echando de menos el Oscar, así que te hicimos uno”, le dijo Pertsovskí al intérprete en el video.

Asimismo, agregó que “tú has dicho que los metales sobreviven, así que pusimos algunas palabras aquí que son muy especiales para nosotros. No es de oro, pero es muy real”.

Pertsovskí, además, manifestó que “desde el fondo de nuestro corazón, es importante para nosotros”.

Por su parte, Penn reaccionó emocionado por el gesto, y expresó: “Esto son tesoros, gracias”.

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