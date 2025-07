Senador Castro acusó deslealtad de Jara con Tohá en el tema de la seguridad

El senador Juan Luis Castro (PS) calificó como desleal el tono de la campaña de Jeannette Jara contra Carolina Tohá, tras la derrota del Socialismo Democrático en las primarias oficialistas.



En diálogo con Radio Pauta, el legislador remarcó: “Me pregunto si Jara le saca en cara a Tohá, que es la exministra del Interior, los problemas de seguridad del país, y la increpa por los resultados y resulta que todos los parlamentarios de Jara votaron en contra de las leyes de seguridad, y ella después le exige a Tohá que por qué no cumplió. ¿Qué es eso? Eso es deslealtad. Eso es faltar a la verdad”.



A su juicio, fue la actual candidata presidencial del oficialismo quien inició los ataques y lo hizo sin base: “Le saca un argumento donde no tiene consistencia, no tiene respaldo”.



Sin embargo, Castro aclaró que apoyará a la exministra: “No, no está en duda. No reniego del acuerdo ni del compromiso del Partido Socialista”.



El senador pidió, eso sí, contenidos concretos en la campaña presidencial: “Aquí no puede haber ni frases generales, ni acomodos a los oídos que el público quiere escuchar, aquí se trata de que haya una cierta coherencia”.



En otro ámbito, el senador sostuvo que el fracaso de la licitación del seguro complementario no se debe a una mala idea, sino a fallas técnicas que se pueden corregir. “Esta no es una situación de una mala idea que tenía que morir. Esta es una situación de un traspié severo, recuperable, sí, pero bajo reglas nuevas que ojalá se definan”.