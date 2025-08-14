Serían el motivo del quiebre: Filtran fotos que confirmarían infidelidad de Andrea Marocchino a Francisca Merino

Luego de que el pasado domingo Francisca Merino confirmara su quiebre con Andrea Marocchino, este miércoles salieron a la luz nuevos antecedentes en torno a los motivos detrás de la ruptura.

Y es que en el programa de Chilevisión, “Plan Perfecto”, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló unas imágenes que apuntarían a una presunta infidelidad por parte parte del empresario italiano.

“Yo tuve acceso a una foto de Andrea… son fotografías de un carrete en que Andrea está con otra chica”, comentó Gutiérrez.

En la misma línea, señaló que “te mentiría si te dijera que aparecen besándose, pero sí aparecen cerca. Es una mujer que Pancha ya tenía en su radar… que ya tenía algún tipo de sospecha respecto a ella. Esto vino a saturar un poco a la Pancha…”.

La comunicadora indicó que recibió la foto justo en un momento en que Marocchino comenzó a pasar más tiempo con sus amigos en un centro nocturno, el cual fue inaugurado por uno de ellos. “Es un restaurant que se transforma en discoteque, y está pasando mucho tiempo ahí, con amigos solteros, amigos mayores, amigos que invitan amigas”, mencionó.

Posteriormente, en un video de Instagram, Cecilia profundizó en el tema y confesó que las imágenes le llegaron el 27 de junio, pero no las publicó porque no eran muy claras.

De acuerdo a su relato, hace dos semanas estaba conversando con Merino acerca de la infidelidad de otro famoso, y en esa instancia, detalló que “la Pancha me pregunta, me dice ‘¿a ti no te ha llegado nada de Andrea?’, yo me quedo callada y ella me dice: ‘cuéntame, porque nosotros estamos súper mal, él se fue de la casa y estamos distanciados’”.

“Ahí ella me cuenta que efectivamente están mal, que estaba dudando también y me describe a una chica, me dice: ‘¿La chica de la foto tiene tales características?’, y yo le dije: ‘Sí’. Le mando la foto, y a los dos días se hace pública su separación, su distanciamiento”, expresó.

Gutiérrez explicó que Merino le pidió discreción en esa oportunidad. Sin embargo, el material terminó filtrándose a otro medio, por lo que decidió mostrarlo en “Plan Perfecto”.