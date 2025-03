Sernac demanda a Interchile y Transelect por megacorte del 25 de febrero pasado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) demandó colectivamente a las compañías de transmisión eléctrica Interchile y Transelec, por su responsabilidad en el mega corte de electricidad del 25 de febrero pasado, que afectó a millones de personas desde Arica hasta Los Lagos.



El objetivo de esta demanda colectiva de interés difuso es que la justicia condene a ambas empresas eléctricas a las más altas multas por infracciones a la Ley del Consumidor y las obligue a compensar adecuadamente por todos los daños materiales y morales causados a las y los consumidores afectados por el megacorte, que alcanzó un universo de alrededor de 19 millones de personas.



Estas demandas colectivas fueron interpuestas por el Sernac, luego de realizar un minucioso análisis de los antecedentes del caso, entre ellos, los miles de reclamos recibidos de parte de las y los consumidores respecto de las empresas del sector eléctrico, junto con la información recabada tras los oficios enviados a las propias empresas de este mercado.



Además, el Servicio tomó particularmente en cuenta las conclusiones del Estudio de Análisis de Falla (EAF), emitido el pasado miércoles 19 de marzo por parte del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el cual responsabilizó directamente a las compañías transmisoras Isa Interchile y Transelec en el origen del megacorte, propagación de la falla y deficiencias en la recuperación del servicio eléctrico.



Adicionalmente, el Servicio está a la espera de los resultados de la investigación que está realizando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y de los eventuales procedimientos sancionatorios que sean procedentes, todo lo cual será aportado a ambas demandas cuando dichos procesos culminen.



OBJETIVO DE LA DEMANDA



El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, explicó que lo ocurrido el pasado 25 de febrero fue extremadamente grave y deben perseguirse todas las responsabilidades pertinentes, por cuanto este megacorte no sólo dejó sin suministro eléctrico a millones de personas por un importante lapso, sino que también provocó que la ciudadanía, con el paso de las horas, quedarán sin servicios de telecomunicaciones para poder comunicarse, se vieron impedidas de viajar y de asistir a sus compromisos, perdieron medicamentos y alimentos, tuvieron que regresar a sus casas caminando largos trayectos o tuvieran que incurrir en gastos no considerados en taxis o aplicaciones de transporte, e incluso, y lo más lamentable, hubo personas electro dependientes que fallecieron.



Además, de los antecedentes disponibles, también hubo responsabilidades en la recuperación del servicio eléctrico, que pudo y debió ser más rápido.



“Si bien sabemos de antemano que ninguna indemnización va a ser suficiente para resarcir todo el daño causado, es de justicia también que las empresas que fueron responsables asuman su responsabilidad ante la ciudadanía, compensando de acuerdo a los perjuicios que esta grave situación ha provocado”, recalcó.



Herrera explicó que, mediante estas demandas colectivas, el Servicio solicitó a la justicia que exija a ambas compañías que presenten propuestas compensatorias integrales de acuerdo al daño provocado, para lo cual habitualmente se establecen grupos y subgrupos de consumidores afectados.



RECLAMOS



Desde que ocurrió el corte y hasta la fecha, Sernac ha recibido alrededor de 13.100 reclamos de parte de usuarios, de los cuales casi un 75% fueron en contra de empresas eléctricas.



De este total, cerca de 9.800 apuntaron a proveedores eléctricos, ya sea, transmisoras, generadoras y de distribución. De este total, 3.164 casos fueron derivados en su momento a la SEC, pues correspondían a casos relacionados con daños de electrodomésticos debido a alzas y bajas de voltaje, para que se siguiera el procedimiento respectivo.



A su vez, un total de 5.894 casos, que apuntaban a causales más amplias y diversas, tales como problemas asociados a dificultades de transporte, afectaciones emocionales, pérdida de alimentos y de medicamentos, entre otros, están siendo derivados tanto a las empresas de distribución como de transmisión, en paralelo con la presentación de estas demandas colectivas y tras conocerse el informe del CEN.



Es importante recalcar que las acciones colectivas que el Sernac está iniciando con las empresas transmisoras beneficiarán a todas las personas que fueron afectadas por los extensos cortes, hayan o no reclamado ante el Servicio.



Finalmente, el Sernac sigue recabando y analizando antecedentes vinculados a este mega corte, de modo evaluar y definir, conforme al mérito técnico y jurídico de los mismos, otras acciones de protección en favor de todos los afectados, sea respecto de otras empresas eléctricas, en el segmento de la distribución, transmisión o generación, o de empresas de otros mercados, cuyos servicios también se vieron afectados por este evento.