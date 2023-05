Sernac presentó demanda contra Esval por no indemnizar por cortes de agua

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra Esval por no indemnizar a los afectados por un extenso corte de agua que afectó principalmente a la provincia de Aconcagua.

La acción judicial busca que la justicia aplique multas de 1.800 UTM, unos 113 millones de pesos, “por cada consumidor damnificado”.

La suspensión se prolongó entre el 8 y el 14 de febrero de este año y perjudicó al menos 33.422 clientes, la mayoría habitantes de las comunas de Calle Larga y Los Andes.

En su momento, la empresa justificó el corte a raíz de la turbiedad, suciedad y sedimentos que presentaba el suministro a raíz de las lluvias, indicando que los clientes no tendrían el derecho a ser compensados ante el carácter fortuito y de fuerza mayor de dicho evento.

Sin embargo, el Sernac explicó en un comunicado que “dicha postura no se corresponde con la realidad, pues el origen del corte se vincula a un fenómeno meteorológico que fue oportunamente anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile días antes de que ocurriera”.

También se sumó que Senapred había decretado Alerta Temprana Preventiva, detallando “expresamente en sus informes las posibles comunas afectadas, como los días y milímetros de las precipitaciones que caerían en la zona, así como la eventual ocurrencia de eventos asociados a tormentas eléctricas en la cordillera de la Región de Valparaíso.

Agregó que Esval “tampoco informó de manera oportuna los cortes, lo que impidió que los usuarios tomaran las medidas necesarias para enfrentar la situación. Tampoco indicó la duración, el horario, ni los días de reposición del suministro”.

El Servicio acusó que los usuarios debieron recurrir a fuentes alternativas de suministro de agua potable bebestible, tales como botellones de agua purificada y otros similares, incurriendo en costos que van más allá del presupuesto familiar.

Además, advirtió que ofició en su momento a la compañía para conocer medidas de mitigación y medios de provisión de agua, mecanismos de información al usuario, la entrega de la fecha de reposición e indeminizaciones, pero que no encontró respuesta.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, se reunió con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y con la directora regional (s) del organismo, María Ignacia Molina, para abordar los alcances de esta demanda colectiva.

“La responsabilidad de las empresas es aún mayor, pues son esenciales para las familias y para el desarrollo de la vida en comunidad, por lo que su falta provoca un grave daño a los consumidores, particularmente a los más vulnerables”, indicó Herrera.

En el mismo libelo, la empresa también fue demandada por los al menos 2.253 cortes de agua “injustificados” y “de carácter no programado” que ocurrieron entre 2021 y 2023 en la Región de Valparaíso.

“Los consumidores mes a mes deben pagar la totalidad de la boleta de agua potable, incluyendo cada uno de los cobros. Si no lo hacen, su consecuencia es la suspensión del servicio, que tiene el carácter de esencial y básico para las familias. No obstante ello, cuando Esval no compensa a los consumidores debiendo hacerlo, o cuando lo hace por cortes injustificados y solo aplica ciertas compensaciones de manera fraccionada, y no por el total de la boleta, evidentemente estamos en presencia de un actuar ilegal y abusivo”, comentó el timonel del Sernac.

“Asimismo, el consumidor tiene derecho a que en la boleta se le informe el tiempo por el cual el servicio ha estado cortado y los descuentos e indemnizaciones que por ley le corresponden. Por ende, si hubo interrupción del servicio, la boleta también debe traer los descuentos o indemnizaciones que procedan, lo que no ha ocurrido en este caso”, añadió.

DECLARACIÓN DE ESVAL

Esval emitió una declaración para referirse a la demanda del Sernac.

Afirmó que aún no ha sido notificado de esta demanda por parte del Sernac y que entregará toda la información necesaria para aclarar la situación.

Respecto de los cortes en Los Andes y Calle Larga, la sanitaria recordó que “obedecieron a una situación de fuerza mayor, por la alta turbiedad (100 veces sobre lo normal) que provocaron las lluvias en el Aconcagua, lo que no hacia posible su potabilización en la planta de El Sauce”.

“Reiteramos nuestra plena disposición a seguir colaborando en este proceso”, indicó.