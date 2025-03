Sharp asegura que denuncia de alcaldesa Nieto “no tiene fundamentos”

El exjefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió a la denuncia presentada en su contra por la alcaldesa Camila Nieto por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de luminarias.



En conversación con EmolTV, Sharp aseguró que “es una denuncia muy temeraria” y anunció que en las próximas horas pondrán a disposición los documentos de la licitación.



“Vamos a subir a las redes sociales y a la opinión publica un link donde se da cuenta de todo el proceso licitatorio que se desarrolló, y que da cuenta que la acusación que se hace es débil y no tiene fundamentos”, precisó.



Sharo sostuvo que la actual jefa comunal “aprobó la licitación, tuvo a la vista todos los documentos”.



Asimismo, afirmó que esta acusación “está teñido de mala política, de política chica, de política electoral, además, porque los candidatos del FA en la quinta región, según las últimas encuestas, no están marcando mucho para el Senado”.



Sharp negó vínculos con la empresa y explicó que “la unidad técnica a cargo de la licitación hizo mal un informe, calificando de mala forma las propuestas de las distintas empresas que se presentaron”.



“La dirección de asesoría jurídica corrigió a la unidad técnica, hubo un segundo informe, donde aparecieron, no sé si 3 o 5, no recuerdo muy bien, empresas, y una de ellas, a partir de un proceso objetivo, determinado por la misma licitación, fue la que se adjudicó, luego pasó al Concejo Municipal y se aprobó”, agregó.