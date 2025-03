Sichel tilda de “absurda” respuesta de Elizalde a estado de emergencia comunal

El alcalde Sebastián Sichel se refirió al estado de emergencia comunal decretado en Ñuñoa, luego que un carabinero fuera baleado al intentar frustrar una encerrona.



En conversación con Radio Duna, Sichel abordó las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien dijo que esta determinación es “más bien un anuncio de carácter comunicacional, o político, pero no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico”.



“La respuesta que me dio ayer fue absurda, primero por desconocimiento (…) Demuestra la polarización del ambiente. En vez de llamarme esa mañana y coordinar ayuda para Ñuñoa dio respuestas de corbata, respecto a que esto era política, en vez de ponerse a colaborar con el problema que teníamos esa mañana”, manifestó el jefe comunal.



Y recalcó que “lo que habría esperado cualquier alcalde es que a primera hora me hubiera llamado y él respondió por los medios. No tuve ningún contacto con Interior”.



Sichel afirmó que han “tenido buena relación con el Gobierno y por eso me impresionó la reacción de Elizalde. Fue falta de experiencia pensando que estaba hablando con un parlamentario”.



“Necesitamos que el ministro del Interior sea cooperador en las crisis y no un negociador político (…) Elizalde tiene que entender que su pega es muy ejecutiva”, sentenció.