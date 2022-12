Sindicato de pilotos Latam de rutas nacionales buscará negociar acuerdo con empresa

A partir de la negociación colectiva que realizó la compañía Latam con el sindicato de pilotos de vuelos de largo alcance (SPL), ahora el sindicato de pilotos de Latam Airlines Chile (Siplach), comenzará las negociaciones con la empresa para volver a tener las condiciones salariales existentes previas a la pandemia.



En ese momento la aerolínea despidió a 240 pilotos, además de reducir sus sueldos en un 30%. El sindicato que agrupa a los pilotos de vuelos nacionales y regionales, apuntó en un comunicado a una paralización si es que no se llega a acuerdo, la que se votaría el día 31 de diciembre, y afectaría en demasía la demanda de vuelos, por ser temporada alta.



“Nuestra propuesta es de total justicia: recuperar condiciones de trabajo equivalentes a las que teníamos en 2020, antes de la crisis, que golpeó con particular fuerza a nuestro sindicato. Nosotros pagamos gran parte del ajuste que impuso la empresa, pasamos de 197 pilotos a 106 y luego de la formación del SIEP recién creado en pandemia, a 50, pero, además, nos redujeron los sueldos en 30%. Durante el año y hasta ahora, la empresa no nos ha recibido como directiva y, recién el 6 de diciembre nos juntaremos. Nosotros deberíamos votar la huelga, en caso de no haber acuerdo, el 31 de diciembre, justo en el peak de la temporada alta de viajes”, declaró el presidente del Siplach, Maximiliano Alcayaga, respecto de las asperezas que han tenido con la compañía.



Luego de que se comenzaron a permitir los viajes nuevamente, y normalizar los vuelos, en el sindicato esperaban que también volvieran sus condiciones previas a la pandemia, pero que no han sido posibles debido a una “compleja interna laboral que afecta a la empresa”.



Las peticiones del sindicato, de acuerdo a Alcayaga, se basan en la reactivación experimentada en el número de vuelos, dando como argumento que el tráfico nacional de pasajeros superó en octubre su nivel prepandemia, de acuerdo al informe estadístico de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC).



Además, esta reactivación ha coincidido con dos negociaciones colectivas, en primer lugar, el Sindicato Inter Empresas de Pilotos de Latam (SIEP) y en segundo, con el SPL. Los primeros obtuvieron un rápido acuerdo “que no alteró de gran forma el ajuste de 2020”, señaló Alcayaga. Y los segundos, tras negarse al mismo acuerdo propuesto al SIEP, y anunciar su paralización, al día siguiente los representantes de la empresa cedieron a gran parte de sus demandas.