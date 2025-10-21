Home Vanguardia "solabarrieta aborda el fin de su amistad con zamorano: “siento qu..."

Solabarrieta aborda el fin de su amistad con Zamorano: “Siento que él estuvo mal”

El periodista deportivo se sinceró en el reality “El Internado” y habló sobre su distanciamiento con el exfutbolista, y detalló que, en el pasado, con “Bam Bam” se juntaban “todos los fines de semana, todos. Yo lo quise mucho, fuimos muy amigos”.

Fernando Solabarrieta sorprendió en el reciente capítulo del reality de Mega, “El Internado”, tras referirse al término de su amistad con el exfutbolista nacional, Iván Zamorano. 

El periodista deportivo se refirió al tema en una conversación con Etienne Bobenrieth, a raíz de unas declaraciones de Blu Dumay, hija de María Alberó e hijastra de “Bam Bam”.

“Con Iván fui muy amigo, a esta cabra chica (Blu Dumay) la conozco desde pequeña y con Iván nos distanciamos hace unos años”, manifestó el comunicador. 

Solabarrieta se sincera sobre su distanciamiento con Zamorano

Respecto a los motivos del distanciamiento, señaló que “yo siento que él estuvo mal, él probablemente dirá que yo a lo mejor en algo estuve mal, no tengo idea, tenía cortada esa situación”. 

“Cuando Blu habló (sobre Iván) me emocioné y la abracé, le dije ‘me encanta esto que has dicho, estás tan grande, tan bien criada’”, sostuvo. 

En la misma línea, explicó que “me emocioné porque pasamos muchos años juntos y (Blu) me obligó hoy a sentir sensaciones, a acordarme y extrañar”. 

Finalmente, detalló que con Zamorano “nos juntábamos todos los fines de semana, todos. Yo lo quise mucho, fuimos muy amigos”.

