Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son sus requisitos y hasta cuándo hay plazo para tener el ahorro mínimo?

Dentro de algunas semanas se abrirán las postulaciones para el Subsidio de Arriendo, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que tiene como objetivo cubrir una parte del valor del arriendo de una propiedad.

El Minvu anunció que las postulaciones se realizarán entre el 7 de octubre y el 14 de noviembre de este año, incluyendo ambas fechas.

Este aporte entrega un monto total de 170 UF, el cual se otorga de manera mensual con un tope de 4,2 UF, o 4,9 UF en ciertas regiones, y que puede ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años.

Para postular es necesario acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, y esta cifra se debe depositar en la cuenta, a más tardar, el 30 de septiembre.

Asimismo, la cuenta debe tener una antigüedad mínima de un mes al momento de postular, y estar a nombre del postulante, su cónyuge o conviviente civil. En este sentido, según consignó Meganoticias, para quienes todavía no tengan esta cuenta, tienen plazo hasta el viernes 5 de septiembre para habilitarla.

En cuanto a los demás requisitos para poder postular, es necesario cumplir con lo siguiente: