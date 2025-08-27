Home DATO ÚTIL "subsidio de arriendo: ¿cuáles son sus requisitos y hasta cuándo h..."

Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son sus requisitos y hasta cuándo hay plazo para tener el ahorro mínimo?

El beneficio, cuyas postulaciones iniciarán el próximo 7 de octubre, entrega un monto de hasta 170 UF, que se pueden utilizar por un máximo de 8 años.

Leonardo Medina
Dentro de algunas semanas se abrirán las postulaciones para el Subsidio de Arriendo, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que tiene como objetivo cubrir una parte del valor del arriendo de una propiedad.

El Minvu anunció que las postulaciones se realizarán entre el 7 de octubre y el 14 de noviembre de este año, incluyendo ambas fechas. 

Este aporte entrega un monto total de 170 UF, el cual se otorga de manera mensual con un tope de 4,2 UF, o 4,9 UF en ciertas regiones, y que puede ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años.

Para postular es necesario acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, y esta cifra se debe depositar en la cuenta, a más tardar, el 30 de septiembre. 

Asimismo, la cuenta debe tener una antigüedad mínima de un mes al momento de postular, y estar a nombre del postulante, su cónyuge o conviviente civil. En este sentido, según consignó Meganoticias, para quienes todavía no tengan esta cuenta, tienen plazo hasta el viernes 5 de septiembre para habilitarla.

En cuanto a los demás requisitos para poder postular, es necesario cumplir con lo siguiente: 

  • Tener mínimo 18 años de edad.
  • Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.
  • Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.
  • Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.
Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
