Subsidio Eléctrico: Revisa la fecha de la cuarta postulación y los montos del descuento 

El Ministerio de Energía informó recientemente cuándo empezará el cuarto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega descuentos en las cuentas de la luz.

Este beneficio se encuentra dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas de electricidad al día.

Además, también está destinado a los hogares con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes y en el RSH, independiente de su tramo de vulnerabilidad.

¿Cuándo comienza la cuarta postulación al Subsidio Eléctrico?

El nuevo proceso de postulación comenzará el martes 25 de noviembre, y se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre.

Dicho trámite se podrá llevar a cabo mediante la plataforma oficial del subsidio; en la Ventanilla Única Social con ClaveÚnica; o en las sucursales y distintas plataformas de ChileAtiende.

El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó que más de 1.8 millones de hogares a nivel nacional reciben el beneficio, “es decir, 1 de cada 4 hogares en Chile han visto reflejado este año en sus cuentas de la luz un descuento que fluctúa entre los $37 mil y $68 mil”.

“En muchos casos, dependiendo del nivel de consumo de dichos hogares, las familias han recibido una boleta costo $0. Esto lo convierte en la segunda política social más masiva después de la Pensión Garantizada Universal, PGU, por lo que las familias hacen una valoración muy positiva de esta medida”, añadió.

Los montos del descuento

Respecto a cómo se aplicará el descuento, el monto varía según el número de integrantes del respectivo hogar:

Un integrante por hogar: $30.270 de descuento en las boletas

de descuento en las boletas Dos a tres integrantes por hogar: $39.348 de descuento en las boletas.

de descuento en las boletas. Cuatro o más integrantes por hogar: $54.486 de descuento en las boletas.

Consignar que quienes obtuvieron el beneficio en el proceso anterior tienen la opción de actualizar sus datos en las plataformas señaladas, y también podrán postular los hogares que no reciben el beneficio y cumplen los requisitos exigidos.

Este beneficio se dividirá en seis cuotas y el descuento se aplicará de manera mensual entre febrero (incluyendo la cuota de enero y febrero) y junio del año 2026.