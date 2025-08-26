Home Vanguardia "taylor swift y travis kelce anuncian su matrimonio con romántica ..."

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su matrimonio con romántica publicación

La cantante y el jugador de fútbol americano confirmaron la noticia en redes sociales, donde compartieron unas especiales imágenes. “Tu profesora de inglés y tu profesor del gimnasio se van a casar”, señalaron en el posteo.

Leonardo Medina
La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, sorprendieron este martes en redes sociales, tras anunciar que contraerán matrimonio luego de dos años de relación.

Así lo dieron a conocer en una publicación de Instagram, donde compartieron románticas fotografías de ambos, en las que también se aprecia el anillo de compromiso de la artista.

“Tu profesora de inglés y tu profesor del gimnasio se van a casar”, escribieron en el posteo. 

La pareja desactivó los comentarios en la publicación, pero de igual forma, el posteo acumula millones de “me gusta”.

Cabe recordar que el romance de Swift y Kelce salió a la luz a mediados del 2023, luego de que el deportista fuera visto acompañando a la cantante en su gira “The Eras Tour”.

A la vez, el anuncio se produce después de que Swift confirmara el lanzamiento el próximo  3 de octubre de “The Life of a Showgirl”, su nuevo álbum de estudio que, según confesó, “trata sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira (The Eras Tour)”.

