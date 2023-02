Teillier fue internado nuevamente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.



La situación fue informada por el propio recinto asistencial, que indicó que la condición del timonel del PC “es estable” y que está “evolucionando favorablemente”.



El 11 de diciembre pasado, el exdiputado fue hospitalizado en el mismo centro médico. Entonces no se dieron mayores detalles y se señaló que su condición era “clínicamente estable”.



Además, el propio Teillier reveló en La Tercera que estuvo en la Unidad de Tratamiento Intensivo debio a una trombosis intestinal. “Los médicos no me han pedido retirarme de la política, me dicen que me tengo que cuidar para que pueda seguir”, indicó entonces, narrando que recibió la visita del Presidente Gabriel Boric.