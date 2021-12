Teillier: “Gabriel Boric tiene toda la potestad para nombrar a los ministros, le hemos dado esa plena libertad”

Militantes y dirigentes del Partido Comunista (PC) se dieron cita este jueves al Cementerio General para realizar un acto de desagravio en la tumba de la histórica presidenta del partido, Gladys Marín, que fue rayada con diversas consignas políticas.



En la ocasión, el timonel del PC, Guillermo Teillier, se refirió a una eventual ampliación del bloque de Apruebo Dignidad meses antes del inicio del gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric.



“Ayer tuvimos la primera reunión con el Presidente electo y con parte de su equipo político, donde intercambiamos varias cosas: las formas de funcionamiento hacia adelante, cómo iba a ser la relación entre el gobierno y los partidos. Y eso lo vamos a ir perfeccionando”, detalló.



“La otra idea central de Gabriel Boric es hasta dónde podemos llegar en un entendimiento con otras fuerzas, no para morigerar el programa o renunciar al programa, sino que para hacer posible su cumplimiento. Porque sabemos las dificultades que hay en el Congreso”, remarcó.



“Tenemos que buscar con las conversaciones los acuerdos necesarios para ello. ¿Cómo se dará eso? Bueno, aún no está determinado. Creo que Gabriel Boric tiene toda la potestad para nombrar a los ministros, le hemos dado esa plena libertad. Y si él quiere tener en su gabinete representantes de otros partidos, nosotros vamos a estar de acuerdo”, añadió.



Y agregó: “Ahora, ¿cómo se da la integración de otras fuerzas políticas? Bueno hay varias maneras. No necesariamente tienen que entrar a Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad sigue siendo el domicilio, el eje del nuevo gobierno y Apruebo Dignidad puede conversar con otros entes políticos y se puede llegar a acuerdos y lo haremos”.

GABINETE



Sobre la conformación del gabinete, aseguró que “ningún partido ha estado planteando carteras en específico o en particular. Esa conversación se va a dar -aún no inicia- probablemente en enero. Yo sé que el Presidente electo va a descansar un par de días y seguramente va a meditar más y nos dará los lineamientos respecto del nuevo gabinete y todo lo que haya que hablar sobre eso”, y añadió que “él verá si estamos en el Comité Político o no”.



También fue consultado sobre la posibilidad de él formara parte del gabinete, señaló lo siguiente: “Yo he dicho que prefiero que estén personas más jóvenes, aunque siempre estoy a disposición de mi partido. Siempre ha sido así”.



En cuanto a la Democracia Cristiana y su eventual participación en el gobierno de Boric, señaló que “la resolución creo que es mantener las buenas relaciones con la DC. Yo he dicho que ellos también en algún momento han tenido este propósito transformador. Y queremos buscar con ellos la mayor cantidad de acuerdos para materia de programa”.



“No está planteado que ellos entren al gabinete, porque ellos mismos además dijeron que eran un partido de oposición”, agregó.



Sin embargo, señaló que “tal vez puedan contribuir en otros aspectos del gobierno, donde hay hartas cosas que hacer. Y se necesita experiencia. Experiencia que creo que ellos tienen técnicos, profesionales que algunos de ellos podrían jugar un buen papel”.