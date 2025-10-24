The Lancet resalta respuesta chilena al virus sincicial como ejemplo mundial

La política pública chilena de vacunación contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) recibió un destacado reconocimiento internacional por parte de la revista científica The Lancet, considerada una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo.



El artículo, titulado “Lecciones de salud pública desde el hemisferio sur”, valoró el éxito del programa de inmunización implementado en Chile, orientado a proteger a lactantes y grupos de riesgo durante el invierno. Gracias a esta estrategia, el país no ha registrado muertes de bebés por virus sincicial en los últimos dos años, un hecho inédito que ha sido calificado como un hito en salud pública regional.



El reconocimiento no solo se centró en los resultados de la vacunación, sino también en el enfoque preventivo del sistema de salud chileno, que integró campañas informativas, monitoreo epidemiológico y acceso equitativo a la vacuna.



El Presidente Gabriel Boric compartió el logro en su cuenta de X (antes Twitter), destacando el valor del reconocimiento: “The Lancet es la revista de medicina más prestigiosa del mundo. Hoy destaca nuestra política pública contra el virus sincicial a través de la vacunación (…)”, escribió el mandatario, expresando su orgullo por el avance sanitario alcanzado.