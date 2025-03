Timonel de la UDI: “Si fuéramos unidos podríamos ganar la elección presidencial en primera vuelta”

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, se refirió este jueves a la carrera presidencial en su sector y a la posición de su candidata, Evelyn Matthei, de abrir el debate a la posibilidad de reponer la pena de muerte.



En entrevista con Radio Duna, Ramírez reveló que esperará hasta último minuto la inscripción de candidaturas para la primaria con el fin de convencer al resto de la derecha de ir juntos.



“Todavía queda un mes y medio para ese momento. Por supuesto que en algún momento uno tiene que tomar decisiones. Si es que la negativa del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario persiste, bueno, tendremos que evaluar otras alternativas en el camino”, explicó.



“Los votos están para ganar. Hoy día una de las razones por las cuales a la izquierda le cuesta tanto encontrar candidatos es justamente porque ellos se dan cuenta que los votos no están allá, los votos están acá”, sostuvo.



“Y, por lo tanto, si nosotros actuáramos unidos, no solamente podríamos ganar la elección presidencial en primera vuelta, sino que además podríamos tener mayoría parlamentaria”, aseguró.



El diputado tampoco descartó, si persiste la negativa de Kast y Kaiser, no realizar primarias en el sector. “Tener primarias por tenerlas no tiene mucho sentido”, indicó.



Consultado por la postura de Matthei de reponer la pena de muerte, Ramírez aclaró que esta postura “no es nueva, ya que cuando se votó en el Congreso el proyecto de Ley que abolió la pena de muerte, ella era senadora y ella fue de los pocos parlamentarios que votaron en contra de ese proyecto de ley. O sea, ella votó en su momento por mantener la pena de muerte en Chile”.



“Hay distintas posturas sobre el tema. Me parece que cuando uno va a plantear algo tan fuerte como la pena de muerte, es bueno plantearlo como lo hizo. Que en vez de decir directamente lo que ella piensa, que es que debería haber pena de muerte, ella dice abramos el debate, conversemos, veamos en qué situaciones o en qué circunstancias una cosa así podría justificarse”, cerró Guillermo Ramírez.