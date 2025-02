Timonel del PS: “Trabajo del progresismo de cara a las elecciones no gira en torno a Bachelet”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, sostuvo que el trabajo del progresismo de cara a las elecciones presidenciales de este año no gira en torno a una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.



“Ella ha sido bastante clara en señalar que no quiere estar en esa situación. Si decidiera adoptar una posición distinta, seríamos los primeros en apoyarla, pero hoy eso no está sobre la mesa. Es una decisión que ella debe comunicar en su momento”, afirmó la senadora en entrevista con CNN Radio Chile.



Agregó que “esto no es un concurso de nombres, sino más bien qué le vamos a ofrecer al país. La unidad no se construye en torno a una persona, sino en torno a principios, valores comunes y un proyecto de país para el futuro”.



“No podemos construir la unidad en torno a una persona. Si no somos capaces de establecer una base común, puede que incluso sin Bachelet como candidata no logremos consolidar esa unidad”, advirtió la parlamentaria quien descartó un atraso en las definiciones electorales, como se ha planteado.



Vodanovic descartó que la falta de una definición afecte a otros potenciales candidatos, señalando que tienen el espacio para desplegar sus propuestas y darse a conocer. “Los liderazgos existen, y este es el momento de mostrarse y presentar ideas. No veo por qué estarían limitados”, indicó.



Consultada sobre los tiempos para zanjar estas definiciones, la timonel del PS señaló que marzo será clave para avanzar en los acuerdos. Aseguró que los trabajos ya comenzaron y que espera que, antes de la inscripción de las primarias en abril, el oficialismo tenga claridad sobre las bases y los nombres que competirán por representar al progresismo.



En otro tema, la parlamentaria emplazó a Evelyn Matthei a hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. “Aquí se trata de borrar todo, como si no hubiera pasado nada. Yo no escucho a la derecha hacerse cargo y pedir perdón ni siquiera de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”, declaró, enfatizando que es “importante abordar este tema, especialmente cuando se critica a gobiernos como el de Maduro en Venezuela”.