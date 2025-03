Tohá: “Ante la delincuencia se requiere un Estado fuerte y lo hemos practicado”

La precandidata presidencial, Carolina Tohá (PPD), defendió la gestión en su administración como ministra del Interior, cuando era parte del actual Gobierno, en la agenda de seguridad y el combate contra la delincuencia.



En diálogo con T13 Radio, dijo que “en Chile hemos endurecido la ley de manera impresionante, hemos fortalecido a las policías, les hemos dado equipamiento que nunca antes habían tenido, les hemos dado leyes que protejan a los policías para que actúen con resguardo, hemos desplegado militares cada vez que ha sido necesario. Hemos practicado mano dura y tenemos que seguirla reforzando”.



“Como Gobierno hemos roto una especie de mito, o lo rompimos más bien porque tengo que hablar en pasado respecto a esa etapa, en relación a que tenía que haber una especie de complejo para que el Estado se fortaleciera cuando había un gobierno que se definía progresista. Ese dogma yo no solo no lo creo, creo que es un profundo error”, explicó.



“Ante la delincuencia se requiere un Estado fuerte, con capacidades, con respaldo, con equipamiento y eso lo hemos practicado en este periodo, pero ciertamente ha sido insuficiente”, añadió.



“Es un camino que hay que seguir recorriendo, que hay que complementar, que hay que acelerar. Hay que darle una capacidad al Estado de actuar con unos tiempos y con una prioridad cuando se requiere que hoy día sencillamente no tiene”, señaló.



En ese sentido, la exministra aseguró que una reforma al Estado será un eje central y prioritario en su propuesta como candidata. “Creo que un país como Chile es un país que tiene bases sanas en la mayoría de las dimensiones. Pero tiene una dificultad en la política para llegar a acuerdos y resolver cosas. Y tiene una dificultad grande en el Estado para responder a los requerimientos de la ciudadanía”.



Toha también se refirió a la filtración de chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. “En nuestra vida de sociedad es bastante común hablar mal unos de otros, incluso entre personas muy cercanas y en el plano de informalidad y de conversaciones privadas eso no necesariamente genera un daño”.



“Cuando un poder del Estado, un organismo público tiene acceso a conversaciones privadas, es una posibilidad que le damos con un objetivo muy preciso que es investigar delitos. Es algo totalmente excepcional, nadie tiene acceso a las conversaciones privadas de los otros, es una cosa que en nuestra sociedad es como sacrosanta y de manera muy excepcional se permite”, remarcó.