Tohá sobre reunión de Frei con Kast y efecto para Jara: “Yo creo que el impacto que tiene es más bien anímico”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la reunión que sostuvieron el expresidente, Eduardo Frei, y el candidato republicano, José Antonio Kast.



En entrevista con Radio Pauta, Tohá calificó el gesto como sorprendente: “Yo lo encuentro muy impresionante. Yo puedo entender y conozco también las opiniones y los juicios que tiene Eduardo Frei respecto al Partido Comunista y las distancias que lo han, digamos, caracterizado, pero jamás me imaginaría que esas distancias son mayores que las que puede tener de José Antonio Kast y del Partido Republicano”.



Añadió que más allá de las críticas personales, lo relevante es la señal política: “Es un hecho político, y yo creo que lo que hay que tomar nota, y no concentrarse tanto en los juicios a su persona, es que aquí hay un mundo político que históricamente prefirió siempre estar cerca de la izquierda y que últimamente se ha dispersado”.



La exministra mencionó ejemplos de figuras que antes se identificaban con el centro y hoy transitan por distintas opciones: “Hay figuras que no son de la Democracia Cristiana, hay figuras que tienen más bien su origen en el Partido Radical. Carlos Maldonado, por ejemplo, o que estuvieron con Evelyn Matthei, no sé ahora dónde estarán, como Isidro Solís. Entonces, aquí más bien hay figuras que eran el centro de una época, que hoy día están, por decirlo así, circulando entre distintas decisiones políticas”.



En su análisis, el centro político tradicional ha perdido peso en el electorado: “El centro político, como lo conocíamos antes, ya no existe. O sea, algo que está entre la izquierda y la derecha, yo creo que en el electorado eso ya no existe. En el mundo político sigue existiendo, hay personas que vienen de esa escuela y que han cambiado de domicilio algunas de ellas, pero en el electorado lo que hay hoy día es que lo que era ese mundo de centro, hoy día es un voto, por decirlo, independiente”.



Respecto al impacto en la candidatura de Jeannette Jara, Tohá señaló que el efecto es más emocional que electoral: “En el electorado estas cosas no van a pesar demasiado. Yo creo que el impacto que tiene es más bien anímico. Genera como una sensación, es un golpe”.



Recordó además que tanto Jara como ella misma apoyaron a Frei en el pasado: “Jeannette ha contado varias veces que ella hizo campaña por Eduardo Frei activamente, cuando él fue candidato presidencial, a pesar de que, imagínate, que estaban totalmente fuera de ese proyecto, ella ya era comunista en esa época, muy jovencita. A mí me pasó un poco lo mismo, o sea, yo me salí del gobierno para apoyar una segunda vuelta a Eduardo Frei muy cuesta arriba, y nos inmolamos”.



En esa línea, la exministra llamó a superar el episodio: “Claro que tiene un impacto anímico, pero yo creo que la gente que le está yendo mejor hoy día en la política chilena es la que no se guía por el mapa del poder de los dirigentes políticos, sino que por el mapa de las actitudes, preocupaciones de las personas. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que se logre decir, ‘ya, trago amargo, y a otra cosa, mariposa’, porque qué se va a hacer”.



Finalmente, advirtió que insistir demasiado en el tema no sería útil para la campaña: “Tampoco tiene mucho sentido para una campaña, estar muy dedicada a analizar este tema. Salir a decir improperios de que por qué Eduardo Frei hizo esto, tampoco va a tener una un gran efecto positivo la candidatura”.