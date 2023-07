Tom Holland se refirió a su adicción al alcohol: “La verdad es que sufrí bastante”

Tom Holland, actor que encarna a Peter Parker en la trilogía de Spider-Man, habló, durante un capítulo del podcast “On Purpouse with Jay Shetty”, sobre los problemas que enfrentó debido a su consumo de alcohol hace un par de años.

En el programa, se refirió a cómo fue su relación con la bebida, la cual culminó durante la víspera de Navidad de 2022. Luego de una alocada festividad, Holland se propuso abstenerse durante el mes de enero, donde reveló que en lo único que pensaba “era en tomar, realmente me asusté”.

“Sentí que no podía sociabilizar, que no podía ir a un pub y tomarme una limonada, sentía que no podía ir a cenar. La verdad es que sufrí bastante”, confidenció el actor, quien además señaló que debió alejarse de amistades para evitar contacto con la sustancia.

Según su relato, en reiteradas ocasiones se cuestionaba “¿por qué estoy esclavizado al trago? ¿por qué estoy tan obsesionado con esta idea de beber?”.

Desde su decisión, Holland se ha mantenido sobrio y asegura que “ha sido el periodo más feliz de mi vida”. “Cosas que hubiesen salido mal en el set, que normalmente me hubiesen desconcentrado, ahora no ocurre y puedo mantener mi tranco. Tengo mucha más claridad mental, me siento más sano y saludable”, agregó el actor.