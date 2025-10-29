Home Nacional "trabajador de bencinera es asesinado tras intentar separar pelea ..."

Trabajador de bencinera es asesinado tras intentar separar pelea en Pedro Aguirre Cerda

La víctima llevaba apenas cinco minutos iniciado su turno cuando fue atacado. Pese a ser trasladado al Hospital Barros Luco, el joven falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Eduardo Córdova
Un trabajador de un servicentro Copec fue asesinado la noche del martes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, luego de intentar intervenir para separar una riña entre varias personas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas del martes en la estación de servicio Copec ubicada en la intersección de Isabel Riquelme con Bascuñán Guerrero, donde un grupo de ocho individuos comenzó a discutir entre sí.

En ese contexto, un bombero del local intervino con la intención de calmar a los involucrados y pedirles que abandonaran el lugar, sin embargo, estos hicieron caso omiso a la solicitud.

Ante esta situación, un segundo trabajador salió en ayuda de su compañero, enfrentando a los sujetos para que se retiraran del recinto.

Uno de los participantes de la pelea, molesto por la intervención del segundo funcionario, extrajo un arma de fuego y disparó al menos tres veces contra la víctima.

Quién era el trabajador de Copec asesinado por intervenir en una pelea

El joven asesinado tenía 23 años y se desempeñaba en un Pronto Copec de la misma estación.

Se informó que el trabajador llevaba apenas cinco minutos iniciado su turno cuando fue atacado.

Pese a ser trasladado al Hospital Barros Luco, el joven falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
