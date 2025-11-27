Home Nacional "tribunal supremo de la dc suspende militancia de frei tras reunió..."

Tribunal Supremo de la DC suspende militancia de Frei tras reunión con Kast

Según consignó La Tercera, la instancia sesionó de forma extraordinaria para analizar la denuncia de la directiva de la colectividad, encabezada por su presidente, senador Francisco Huenchumilla, contra el exmandatario. El tribunal acordó –con un voto en contra- adoptar como medida disciplinaria cautelar la suspensión de la militancia del expresidente.

Patricia Schüller Gamboa
El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) resolvió suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei tras su reunión con el candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast.

El tribunal acordó –con un voto en contra- adoptar como medida disciplinaria cautelar la suspensión de la militancia del exmandatario.

Frei tendrá la oportunidad de entregar sus descargos respecto a la decisión del Tribunal Supremo. Actualmente, Frei encuentra en viaje en China.

El expresidente se reunió en su casa de calle Baztán con Kast. Tras el encuentro, Frei sostuvo que se trató de “una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

Agregó que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad”.

DC remite al Tribunal Supremo antecedentes de la reunión entre Frei y Kast
