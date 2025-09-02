Home Internacional "trump anunció que “literalmente destruimos un barco, un bar..."

Trump anunció que “literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas” y “estas provienen de Venezuela”

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.  

Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y “estas provienen de Venezuela”.

Más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela.

Nicolás Maduro denunció este lunes el despliegue de ocho barcos militares de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, aseguró, apuntan al país caribeño. 

Source Texto: La Nación/Foto: Efe
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

