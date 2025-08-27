Home Internacional "trump celebrará este miércoles una “gran reunión” en ..."

Trump celebrará este miércoles una “gran reunión” en la Casa Blanca para abordar crisis en Gaza

El enviado especial a Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión durante una entrevista en la cadena Fox News.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá este miércoles una “gran reunión” para abordar la situación de Gaza.

El enviado especial a Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión que se desarrollará en la Casa Blanca durante una entrevista en la cadena Fox News.

Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión, pero agregó que existe “optimismo” respecto a que la administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.

Este martes, durante una reunión de gabinete, que se extendió por más de tres horas, Trump aseguró que no ve un “final concluyente” para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a que 24 horas antes había dicho lo contrario.

“No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo”, dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibilidad de encontrar acuerdos.

Por su parte, la organización Human Rigth Watch (HRW) consideró este martes, en un comunicado que el Ejército de Estados Unidos “puede enfrentarse a consecuencias legales” por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
