Trump reitera que mantendrá el control de Venezuela durante un periodo “largo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo “largo” de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática.

También afirmó que las autoridades interinas, lideradas por Delcy Rodríguez están dando “todo” lo que Washington “considera necesario”.



“Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, aseguró el mandatario en una extensa entrevista con el diario estadounidense The New York Times sobre la intervención militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sobre los siguientes pasos en la transición democrática en Venezuela y los plazos que maneja Washington para unas elecciones en el país, Trump evitó fijar un calendario, limitándose a apuntar que “será mucho más largo” que seis meses o un año.



Trump centró sus mensajes en la necesidad de “reconstruir” Venezuela de una forma que sea “muy rentable” para Washington, después de que la Casa Blanca se haya puesto como objetivo prioritario controlar el petróleo venezolano y asegurarse de que estos recursos naturales no van a parar a manos de China o Rusia, aliados estrechos de Caracas hasta ahora.



Washington confirmó su intención de tomar el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país. En este contexto, Trump apuntó a un plan para hacerse con “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado”, en medio de su iniciativa para cambiar las alianzas en el sector energético mundial.



En todo caso, el propio Trump reconoce en el marco de la entrevista que recomponer la industria petrolera venezolana “llevará tiempo”, toda vez que Estados Unidos tendrá que realizar inversiones en repuestos, equipos y servicios para lograr su objetivo de estabilizar e impulsar la producción de crudo de Venezuela.



A este respecto, señaló que las autoridades interinas, con Delcy Rodríguez, hasta ahora “número dos de Maduro y figura clave del chavismo, a la cabeza, están resultando instrum”entales para este efecto. “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”, indicó, apuntando a la buena cooperación con los nuevos dirigentes en Caracas tras la caída de Maduro.



Machado y González



Respecto al papel que jugarán las figuras opositoras María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz, y el candidato presidencial en los últimos comicios, Edmundo González, Trump no ahondó en su decisión de mantener como jefa interina a una figura clave del chavismo y aparcar por el momento a dirigentes de la oposición democrática.



Trump asegurado eso sí que su administración mantiene contactos “constantes” con Machado y que es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien mantiene línea directa con la opositora venezolana.



No se refirió al papel que puede jugar González en el futuro de Venezuela. El que fuera candidato opositor de consenso frente a Maduro en las elecciones de julio de 2024 se encuentra en España donde ha defendido su investidura como presidente, después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) proclamara el triunfo de Maduro sin publicar las actas electorales.