UDI criticó despidos de directores de salud: “No son cargos políticos”

Acusando una “irresponsabilidad” y motivos políticos, la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emplazó al Gobierno por el despido de 14 de 29 directores de servicios de salud en el país, pese a que habrían sido destinados por el sistema de Alta Dirección Pública.



La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, indicó que “desde la UDI queremos denunciar el despido irresponsable de más de 14 directores de servicios de salud de regiones, que se les ha pedido la renuncia en este nuevo ciclo. En primer lugar, nos parece una irresponsabilidad, ya que son cargos de Alta Dirección Pública. No son cargos políticos”.



“Es muy grave que, estando frente a la pandemia más importante y más grave de nuestro país y del mundo, dejemos sin autoridad sanitaria a las regiones, dado que se están empezando a pedir estas renuncias de manera indiscriminada”, añadió.



Hoffmann acusó que “este es un Gobierno que dijo que iba a hacer las cosas distintas, que se iban a mantener a las personas buenas. Y no es lo que estamos viendo”.



“Y es bastante contradictorio, porque vemos además este regionalismo de cartón, donde aún no son nombradas las autoridades regionales como los seremi, y en una situación tan grave como el cuidado de la salud en pandemia, se está despidiendo a aquellos directores del servicio de salud en 14 de los 29 servicios locales de salud en todo Chile. Nos parece una irresponsabilidad”, complementó.



De esta forma, Hoffmann indicó que “hacemos un llamado al Gobierno del Presidente Boric a que deje de lado las viejas prácticas de la política y que con aquellos directores que llegaron por Alta Dirección Pública, que tienen todas las capacidades, no tengan consideraciones políticas”, agregó.



En tanto, el senador Juan Antonio Coloma remarcó que “si hay algo que los chilenos hemos aprendidos, es que la salud no tiene color político”, ya que “hemos salido adelante porque se ha confiado en la capacidad de los médicos, enfermeras, para hacer las cosas bien”.



“Por eso es muy duro que estos días se hayan comunicado desde Santiago para pedirles la renuncia a aquellas personas que han llevado la lucha frente a la pandemia en todas las regiones de Chile, personas que fueron elegidas por la Alta Dirección Pública”, lamentó.



El parlamentario enfatizó que los directivos “no fueron nombrados a dedo por los gobiernos anteriores. Se ganaron un concurso en el momento que no existía la pandemia, y les tocó enfrentar la pandemia con un éxito relevante“.



“Yo entiendo que hay visiones partidistas, políticas, pero pugna con el sentido común que la primera decisión relevante del Gobierno es echar al grueso de las personas que combatieron y que están combatiendo la pandemia. La pandemia no se ha acabado, acaba de extenderse la Alerta Sanitaria”, complementó el legislador, emplazando al Ejecutivo a “rectificar esa medida y echar pie atrás”.



“A 15 días de un Gobierno, creo que este tipo de medidas, a todos les hace mal”, sentenció Coloma.



Finalmente, el diputado Guillermo Ramírez añadió: “Le queremos pedir al Presidente Boric que espere que termine la pandemia antes de poner a sus amigos a cargo de los servicios de salud, sacando a aquellos que han llegado por Alta Dirección Pública”.



“Nos parece impresentable que haga ese cambio. Pero si lo quiere hacer, que lo haga una vez concluida la pandemia, porque no se juega con la vida de los chilenos”, cerró.