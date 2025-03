UDI no descarta censura a Cariola si no renuncia “en las próximas horas”

El secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, dijo que el partido no descarta presentar una moción de censura contra la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias.



En conversación con Radio Universo, Coloma abordó la investigación contra la parlamentaria que se originó tras conversaciones entre ella y la exalcaldesa Irací Hassler, que revelarían presuntas gestiones.



“Hay solicitud de favores a cambio por haber obtenido algún tipo de financiamiento, o favores a cambio de favores con exigencia de estar presente en dichas reuniones”, detalló Coloma.



Y calificó estos hechos de “graves” apuntando a que “este es el momento donde la propia diputada Cariola debiese presentar su renuncia a la mesa de la Cámara de Diputados”.



“Creemos que debe avanzarse en esta solicitud de renuncia, y no descartamos si no ocurre en el transcurso de las próximas horas presentar incluso algún tipo de censura”, señaló.



El parlamentario sostuvo que es “evidente que los tiempos políticos para esto son más bien acotados, sobre todo a medida que se han ido conociendo nuevos antecedentes, y esperamos que esto ocurra en el corto plazo”.



“De lo contrario, desde la oposición, haremos un esfuerzo de coordinarnos en la presentación de algún tipo de censura a la mesa, si esto es lo que en definitiva corresponde”, sentenció.