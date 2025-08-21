Home Internacional "unión europea concreta acuerdo con eeuu para arancel general del ..."

Unión Europea concreta acuerdo con EEUU para arancel general del 15%

De esta forma, ambos bloques dejan por escrito el acuerdo político alcanzado entre la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un comunicado conjunto, que aunque no es legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas.

Patricia Schüller Gamboa
La Unión Europea cerró este jueves el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15% a su exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, confirmaron fuentes diplomáticas a Europa Press.

Las fuentes consultadas explican que algunos productos sensibles para Europa como el vino y las bebidas destiladas no están de momento en la lista de productos incluidos en el comunicado conjunto.

Desde Bruselas defendieron que el pacto alcanzado con Trump genera estabilidad en las relaciones y evita el peor de los escenarios como era entrar en una guerra comercial, asumiendo que el gravamen pactado es “aceptable” y será la cifra máxima que se aplicará a todos los sectores.

Los aranceles del 15% se aplican desde el 7 de agosto a la mayoría de bienes europeos, un 70% de las importaciones, con sectores como el de los automóviles que verán rebajado los recargos que hasta ahora se situaban en el 27,5%.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
