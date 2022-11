Vallejo: La reforma previsional busca “llevarnos a un sistema más moderado, que nos permita tener un sistema mixto”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que la reforma previsional dada a conocer la noche del miércoles por el Presidente Gabriel Boric va en contra de “la lógica del sistema extremo que tenemos. No es continuar ni profundizar el extremismo en el que estamos. Es llevarnos a un sistema más moderado, como el 83% de los países de la OCDE, que nos permita tener un sistema mixto”.



En conversación con T13 Noche, la secretaria de Estado explicó algunos puntos de la iniciativa que será presentada en el Congreso, que incluye un aumento en el sistema de ahorro previsional de 6%, que irá a un “seguro social” y que propone el fin de las AFP.



“Es importante mostrar cómo se distribuye esto para entender la importancia del pilar de la seguridad social que se incorpora en función de los países de la OCDE. El 83% de los países de la OCDE, sus sistemas de pensiones se basan en la seguridad social”, argumentó.



Detalló que “está el componente de ahorro individual, que vendría siendo el 10,5%. Lo segundo es la seguridad social, que se basa en el aporte nuevo que se va a crear de los empleadores y empleadoras. Y el pilar solidario, que es el aporte del Estado que se financia con impuestos progresivos, es decir, que los que tienen más pagan más y el Estado con eso financia la PGU actual y la que se pretende aumentar”.



Sostuvo que “el 6% se expresa en una cuenta personal. El 70% además es propio, personal. La otra parte de ese 6% funciona en una lógica de distribución equitativa para nivelar hacia arriba. En esa lógica, todos mejoran, y considerablemente más los que están desde la clase media hacia la clase baja, con un registro que van a tener en sus cuentas personales, incluso mayor al 6% que aportan los empleadores”.



Al ser consultada por la postura de la oposición respecto a este proyecto, indicó que “creo que es importante conversar y entender los fundamentos y el diseño de cómo está pensado. En el diseño se garantiza que todos mejoren con esto, considerando también las trayectorias de vida de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras que cotizaron”.



“Todas las reformas que se han propuesto, ninguna ha considerado que los aportes adicionales vayan todos a la capitalización individual, porque eso es mantenerlo al extremo. Está más al extremo incluso que la última propuesta de Sebastián Piñera. Es importante ponernos en sintonía con los países desarrollados porque ahí han funcionado los sistemas de seguridad social”, agregó.



Sobre las AFP, Vallejo aseveró que “se terminan, porque actualmente las AFP lo que hacen es tener el soporte, como la administración y además la inversión. Monopolizan todos esos elementos de lo que conocemos como los sistemas de seguridad social en el mundo”.



Subrayó que “lo que hacemos nosotros con esta propuesta es que la parte del soporte sea un ente público, autónomo, que no es que maneje tu plata, porque es un registro. Y la plata de las cotizaciones se van hacia inversores privados. Va a haber al menos un inversor público, entonces la gente va a poder elegir”.



La ministra afirmó que “ahí se incorpora un elemento de libre elección entre quienes invierten la plata en un gestor privado o uno público. Esa nueva organización te permite ahorrar costos en comisiones y rentabilizar más no solo el seguro social, sino que también tu cotización individual, que va a rendir mucho en este sistema que estamos proponiendo”.



La secretaria de Estado aclaró que “en todos los segmentos bajos y medios de la población, que es la gran mayoría de la población, el 6% rinde más. Todos suben con este 6%. Todos podrán subir su pensión ahora y a futuro”.



Añadió que “esto no toca las cotizaciones de los trabajadores. La propiedad de tus cotizaciones individuales va a seguir siendo tuyas. Esto no lo tocan, en lo absoluto. De hecho, lo que va a suceder es que se va a rentabilizar mejor que lo que te da actualmente la AFP”.