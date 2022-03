Vallejo llamó a “no adelantar juicios” tras incidente de carabinero en marcha

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a referirse al disparo de un carabinero en contra de un manifestante durante la marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) del pasado viernes.



La secretaria de Estado fue consultada por un video que publicó el diputado Jorge Alessandri (UDI) donde se ve como el uniformado había sido atacado por un grupo de desconocidos antes de disparar al joven de 19 años, que está fuera de riesgo vital.



Vallejo remarcó que “todos esos nuevos antecedentes que hemos podido ver por redes sociales y a través de la prensa están en el poder de la justicia, hay una investigación en curso que es importante dejar que se desarrolle para determinar finalmente si el actuar del policía fue desproporcionado o no”.



“El hecho es grave, nosotros no queremos heridos, ni heridos de bala civiles, ni policías heridos. Por lo tanto, no le podemos quitar gravedad al hecho y al asunto y por eso la investigación, tanto en sumario, como a cargo de la Fiscalía”, añadió.



En esa línea, llamó a “cuidar cómo usamos las redes sociales respecto a esto, para no adelantar juicios que pueden terminar siendo prejuicios respecto a hechos de los cuales no tenemos toda la información. Pero como gobierno no podemos menos que lamentar que tengamos o terminemos una jornada con personas heridas y en ese sentido no queremos más violencia”.



“Por eso estamos trabajando en temas de carácter estructural, pero también de carácter más inmediato. Esto es un proceso, hay heridas que están todavía abiertas y no son fáciles de sanar, hay una mirada hacia las policías, que vienen de acontecimientos que nos han marcado en la historia reciente. No es un proceso de reparación inmediata”, complementó.



MESA INTERMINISTERIAL CON LOCATARIOS



La ministra anunció la creación de una mesa interministerial que liderará el ministro de Economía, Nicolás Grau, con los locatarios afectados por las manifestaciones.



Según explicó, la agenda del Gobierno “busca hacerse cargo de los distintos impactos que ha sufrido nuestra población producto de la pandemia, de la situación económica, de lo que vivimos con el estallido social tanto en materia de violaciones a los DD.HH. como en pymes y comerciantes”.



En este sentido, anunció el inicio de “reuniones interministeriales de trabajo lideradas por el ministro de Economía con dirigentes de locatarios de distintas ciudades de nuestro país, alrededor de 10, que se vieron afectados en su emprendimiento y actividad económica local producto de las manifestaciones”.



La exparlamentaria afirmó que objetivo es “tener un plan de recuperación de barrios y espacios públicos. Un enfoque particular sobre esto además en Santiago, esto ha implicado un compromiso de trabajo con la alcaldesa de Santiago, la gobernación y otros representantes ciudadanos”.



“Por otro lado, y en esta misma dirección de hacernos cargo de un país fuertemente golpeado por la pandemia, el viernes se realizará acá en La Moneda el primer encuentro interministerial para respuesta pandémica y eso es el inicio de una política de nueva gobernanza para administrar esta situación en el Chile de hoy”, detalló.



Asimismo, la titular de la Segegob adelantó que realizarán un anuncio “con incorporaciones de las observaciones que se hicieron en el encuentro de colaboración legislativa del plan de recuperación inclusiva. Hemos estado hablando de cuál es el objetivo de este plan que será anunciado a finales de semana”.



“Tenemos el día de las trabajadoras de casa particular, donde también vamos a poner un foco respecto a ese universo de mujeres que se ha visto golpeada por la pandemia y por eso esperamos hacer el anuncio con la incorporación de las observaciones que nos hicieron en ese encuentro de trabajo” sentenció.



BÁRBARA FIGUEROA EN ARGENTINA



Finalmente, Vallejo respaldó la designación de la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa (Partido Comunista), como embajadora en Argentina.



La vocera de Gobierno aseguró que Figueroa es “una dirigenta sindical con experiencia en relacionamiento internacional en el área sindical, para nosotros es una razón de orgullo y sería la primera mujer de la historia en asumir esta responsabilidad”.



Además, la ministra apuntó a que la decisión del Presidente Gabriel Boric es “una definición política de reivindicar el rol de los dirigentes sociales, dirigentes sindicales en labores que probablemente siempre se determinaron para una elite, y creemos que eso es una definición política que nos parece correcta”.



“En la carrera diplomática cuesta a veces darle mayor presencia a mujeres, tenemos que tener un porcentaje de nombramientos políticos con objetivos políticos, presencia de mujeres y de otros liderazgos y de otras trayectorias de vida que también puedan contribuir en países que sin claves para la política internacional de Chile”, cerró.