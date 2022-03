Vallejo negó llamado a rechazar 5° retiro: “Presentamos una propuesta”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes una reunión con su gabinete y las bancadas oficialistas para definir las urgencias legislativas y revisar la agenda programática del Gobierno.



La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó tras la cita que “cada una de las bancadas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ha podido intervenir, expresar no solamente su compromiso con este proyecto de transformación, sino que trabajar para consolidar y fortalecer nuestro trabajo en materia de agenda legislativa”.



“Esperamos que esto tenga buenos frutos, y seguir trabajando en pos de que este gobierno pueda ir implementando el programa que ha comprometido ante el pueblo de Chile, ante el cual nos debemos”, añadió.



La secretaria de Estado explicó que buscarán ir “cumpliendo paso a paso” el cumplimiento del programa, que “apunta a tener un nuevo sistema de pensiones, dignidad laboral, el derecho a la salud como corresponde, consagrado en nuestro sistema a través de un seguro único de salud, a través de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, de un sistema nacional de cuidado. Pero también atendiendo a las urgencias en materia de derechos humanos, de recuperación económica, materias sanitarias”.



En materia económica, la titular de la Segegob indicó que discutieron “el plan de recuperación inclusiva”, advirtiendo que si bien ha habido una “recuperación parcial” en algunos sectores, está no ha sido vivida “particularmente por mujeres, jóvenes y sectores productivos como el turismo o la cultura, entre otros”.



Sobre la reforma tributaria, Vallejo afirmó que “es parte de las discusiones, va a ser de las primeras grandes reformas que se tramiten, porque sin esa reforma tributaria difícilmente podremos avanzar en las otras reformas y financiarlas. Y por lo tanto, es de una primerísima prioridad”.



Asimismo, detalló que abordaron el proyecto de salario mínimo que contempla elevarlo a 400 mil para este año. “Expuso Hacienda, Trabajo, Economía y Mujeres, y es parte de las conversaciones que estaba teniendo nuestra ministra del Trabajo en particular, es parte de nuestra agenda de conversaciones con sindicatos, empresarios, etc. Pero va a ser un proyecto que presentemos, porque nuestro desafío son los 400 mil pesos este año”, indicó.

QUINTO RETIRO DE LA AFP



Respecto al proyecto de quinto retiro de la AFP que es impulsado por algunos sectores oficialistas, Vallejo apuntó a que “necesitamos que los salarios de los y las trabajadoras aumenten y generar empleo asalariado, trabajo estable y digno, y que esos salarios sirvan para contener los costos de la vida, que lamentablemente han subido muchísimo producto de las presiones inflacionarias, que además se ven acrecentadas por el contexto internacional que ha elevado las cosas, el precio del pan, entre otros”.



En esa línea, remarcó que “estamos tratando de abordar de manera más integral, evitando alzas, y ahí algo como el Mepco y otras más, transporte, pero también aumentando el salario de los trabajadores y evitar otro tipo de presiones inflacionarias”.



Consultada sobre si hubo un llamado para no aprobar el quinto retiro, respondió que “no se hizo ningún llamado. Más bien, nosotros presentamos la propuesta estratégica, y la propuesta que dice relación con generar trabajo y mejor trabajo, con mejor poder adquisitivo, sobre todo en los sectores más golpeados. Esa fue la presentación de este gobierno, para discutir hacia los parlamentarios y parlamentarias”.



Sobre la posibilidad de que Apruebo Dignidad y el denominado Socialismo Democrático se unan en una sola coalición, la ministra pidió calma. “Piano piano. Estas cosas no son mecánicas, somos dos coaliciones, tenemos dos coaliciones de Gobierno. Y en la medida que haya un trabajo, una unidad estratégica que se consolide, podemos discutir más adelante. Pero nada es mecánico, estas cosas no se decretan de la noche a la mañana, tienen que ver con procesos. Entonces, forzar esas situaciones está fuera de una definición táctica y estratégica”, aseguró.



En relación al indulto que el Presidente Gabriel Boric entregó a un joven con cáncer terminal, y la posibilidad de que se le entregue a los detenidos del estallido social, Vallejo aseveró que “los indultos siempre son caso a caso”.



“Y como lo hemos dicho, respecto a los presos de la revuelta, nuestra urgencia y nuestra prioridad ha estado en materia de indulto general, o como se conoce, ley de amnistía, que ha venido trabajándose y discutiéndose hace bastantes meses ya, atendiendo a que estos jóvenes llevan más de dos años, llegando a los tres años algunos, presos en cárceles sin ninguna prueba en su contra, sin que se haya establecido que son delincuentes”, enfatizó.



“Por eso el sentido de urgencia de tramitar este proyecto de ley. Pero obviamente, todo es discusión. El Congreso se trata de parlamentar, tanto en el Senado como en la Cámara se parlamenta, se discuten los proyectos, y ese ha sido nuestro ánimo principal”, sentenció.