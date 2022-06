Vallejo y eliminación del perfil “Gabinete Irina Karamanos”: “Efectivamente, no hubo visaje y por eso el error de administrativo”

La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, reiteró que el perfil denominado “Gabinete Irina Karamanos”, que reemplazaba al de “Primera Dama” se debió a un “error administrativo” y que por eso fue retirado inmediatamente del sitio web del Gobierno.



La secretaria de Estado sostuvo que “Irina Karamanos ha señalado públicamente el respaldo a esta modificación, a propósito de un error administrativo. Ella continúa con sus funciones, de hecho, es de público conocimiento su labor en el sur de Chile, en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, en ceremonias que dicen relación con aquel día, y continuará con sus funciones en la línea de lo que se ha propuesto de ir modificando, progresivamente, el rol de primera dama”.



Al ser consultada sobre la responsabilidad de este “error administrativo”, la vocera de Gobierno indicó que “efectivamente, no hubo visaje y por eso el error de administrativo que fue constatado por parte de Presidencia, por parte del mismo equipo de Irina y esto ha sido corregido inmediatamente”



“Nosotros entendemos una labor importante que ha desarrollado Irina en el sentido de ir superando, cómo entendemos, la figura de la primera dama, paulatinamente. Entendemos que se haya procedido a hacer una modificación de la nominación, pero no era parte, obviamente, de la definición política que esto se personalizará y por eso el cambio a la Resolución Exenta, pero también atendiendo a las funciones que se consideran importantes a desarrollar, que no tiene que ver solo con la responsabilidad en torno a las fundaciones, sino que también en la proposición permanente de lineamientos que tengan relación con la perspectiva de género, con la inclusión, la no discriminación y los pueblos originarios”, explicó.



Agregó que “esto es un camino que ha sido puesto como desafío principal en de Irina Karamanos, ella se ha estado desplegando en el marco de esas acciones, particularmente ha tenido una agenda importante en relación a los pueblos originarios y esperamos que pueda seguir en ese camino, sin ningún tipo de inconvenientes, a propósito de decisiones administrativas que obviamente escapan a una definición estratégica”.



Detalló que “los cambios están expuestos en la Resolución Exenta, ustedes saben que esto ha sido modificado, ha tenido la nominación de División Sociocultural en su momento, ha vuelto en otras oportunidades a ser denominado como primera dama y hoy día estamos estableciendo la nominación de Coordinación Sociocultural, esto con funciones que están explicitadas en la Resolución Exenta, que dice en relación con la proposición de lineamientos en torno a los componentes de género, la inclusión, la no discriminación y los pueblos originarios”



“Esta es una función que está recibida en la Presidencia, en la Coordinación Sociocultural y que se coordina permanentemente y hace trabajo colaborativo con las autoridades correspondientes, dígase Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer y de Género y distintos ministerios, y esa es una labor que Irina Karamanos ha estado desarrollando y queremos que siga potenciando”, añadió.