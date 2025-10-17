Venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida en el centro de Santiago: lo amenazaron con armas

Un ciudadano venezolano fue secuestrado la noche de este jueves en plena vía pública, en el centro de la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

La víctima, de 45 años, se encontraba comiendo en un carro de comida rápida en la intersección de las calles Matta con Vicuña Mackenna cuando fue abordada y capturada, de acuerdo a t13.

Según información preliminar de Carabineros, al lugar arribó un vehículo del que descendieron al menos tres individuos armados, quienes intimidaron a las personas presentes, efectuaron disparos al aire y raptaron al hombre.

Familiares del afectado señalaron que no existían amenazas previas y afirmaron que el ciudadano venezolano llevaba más de 10 años residiendo en Chile, donde trabajaba como conductor de aplicación y llevaba una vida tranquila.

Asimismo, se informó que el hombre tenía su situación migratoria regularizada y residía en la comuna de Ñuñoa junto a sus dos hijos.

El Ministerio Público instruyó diligencias a Labocar y la SIP de Carabineros, con el objetivo de ubicar a la víctima y detener a los responsables del secuestro.