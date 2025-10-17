Home Nacional "venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida en el cent..."

Venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida en el centro de Santiago: lo amenazaron con armas

Según información preliminar de Carabineros, al lugar arribó un vehículo del que descendieron al menos tres individuos armados, quienes intimidaron a las personas presentes, efectuaron disparos al aire y raptaron al hombre.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un ciudadano venezolano fue secuestrado la noche de este jueves en plena vía pública, en el centro de la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

La víctima, de 45 años, se encontraba comiendo en un carro de comida rápida en la intersección de las calles Matta con Vicuña Mackenna cuando fue abordada y capturada, de acuerdo a t13.

Según información preliminar de Carabineros, al lugar arribó un vehículo del que descendieron al menos tres individuos armados, quienes intimidaron a las personas presentes, efectuaron disparos al aire y raptaron al hombre.

Familiares del afectado señalaron que no existían amenazas previas y afirmaron que el ciudadano venezolano llevaba más de 10 años residiendo en Chile, donde trabajaba como conductor de aplicación y llevaba una vida tranquila.

Asimismo, se informó que el hombre tenía su situación migratoria regularizada y residía en la comuna de Ñuñoa junto a sus dos hijos.

El Ministerio Público instruyó diligencias a Labocar y la SIP de Carabineros, con el objetivo de ubicar a la víctima y detener a los responsables del secuestro.

Source Texto: La Nación / Foto: t13
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

FACH perdió contacto con helicóptero en Campos de Hiel...

La Fuerza Aérea de Chile, a través de un comunicado, informó que tras perder el contacto con la aeronave, “se activó el SAR, disponiéndose de inmediato la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos PARASAR institucionales”.

Leer mas
Nacional

Encuesta Black & White: Jara lidera la carrera pre...

Paola Assael, de Black & White, sondeo que difunde los viernes Emol, dice que en un escenario de segunda vuelta “si esta fuera Kast y Jara, gana Kast; y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei”.

Leer mas
Triunfo

La U habría recibido portazo definitivo en su intento ...

Los azules quieren postergar el cotejo que está agendado para el domingo 26 de octubre, debido a que disputarán las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús. Sin embargo, la negativa de TNT Sports impediría la reprogramación.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/