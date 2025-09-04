El huracán Kiko se intensificó este miércoles en el Océano Pacífico hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 233 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC). El sistema se localiza a unos 2.510 kilómetros al este de Hilo, Hawái, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 15 km/h.