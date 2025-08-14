Vizcarra ingresó a la cárcel: En el recinto de Barbadillo hay cuatro expresidentes de Perú presos

El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) ingresó este jueves al penal de Barbadillo, en Lima, para cumplir cinco meses de prisión preventiva ordenados en su contra por presuntos sobornos durante su gestión como gobernador regional en Moquegua. En ese lugar coincidirá con otros exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Vizcarra fue trasladado por la Policía Judicial desde la carceleta del Poder Judicial, donde pasó la noche, hasta la cárcel de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. El recorrido se realizó en una furgoneta fuertemente custodiada y seguida por la prensa.

Minutos antes, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) había informado que el procesado sería clasificado en el penal de Barbadillo, reservado para expresidentes, garantizando respeto a sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario establecido por ley.

En las afueras de la Corte Superior de Justicia de Lima, desde donde partió el vehículo con Vizcarra, se reunieron varios simpatizantes que lo alentaron. Entre ellos estaba su hermano Mario Vizcarra, quien dijo que su familiar “pronto estará en libertad”. “Él está tranquilo porque tiene la conciencia limpia”, agregó.

El miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra para evitar un posible intento de fuga frente a una eventual condena por el delito de cohecho pasivo propio, vinculado a presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).

VIZCARRA DENUNCIA CONSPIRACIÓN POLÍTICA

Tras la resolución y con Vizcarra ya detenido, su cuenta de TikTok difundió un video pregrabado de dos minutos en el que rechazó la medida judicial.

“Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado porque esto no se trata ya de justicia, se trata de política”, expresó el exmandatario.

“Hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial”, afirmó Vizcarra, quien según varias encuestas figuraba entre los primeros en intención de voto para 2026, pese a tener triple inhabilitación impuesta por el Congreso.

Recordó que fue destituido en 2020 de la Presidencia por el Parlamento y que en los últimos años el Congreso lo ha inhabilitado tres veces y lo ha “sacado” del partido Perú Primero, fundado por él, con el que lideraba encuestas de intención de voto.

GRAVES SOSPECHA

El magistrado sostuvo que existían fundados elementos de convicción sobre la comisión de delito para dictar la prisión preventiva, debido a un nivel de sospecha grave y peligro procesal razonables.

El juez precisó que con esta decisión “no determinó culpabilidad” por el delito de cohecho, pero sí señaló como sustento principal el riesgo procesal, ante la sospecha de que Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles (unos 611.000 dólares) de empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.

Explicó que esta es una medida de coerción para asegurar su comparecencia a un juicio en el que la Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, cuestionó que la resolución emitida inmediatamente después de la audiencia ya estuviera “previamente redactada” con su decisión.

“¿Qué riesgo de fuga va a existir si sigue estando presente y sigue acudiendo a todas las citaciones judiciales? ¿Qué más muestra de que el señor presidente se ha acogido a todas las decisiones jurisdiccionales?”, se preguntó el letrado.

Añadió que están “convencidos de que esta decisión se sustenta en la presión realizada por algunos medios de comunicación y sectores que están en contra de Martín Vizcarra”.

Siccha adelantó que apelarán la medida, argumentando además que el juez Chávez Tamariz está casado con una fiscal del equipo especial del caso Lava Jato, en el que también participa el fiscal Germán Juárez, investigador de Vizcarra y otros expresidentes peruanos.