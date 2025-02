Vocera (s) de Gobierno endurece tono frente a críticas de Matthei por apagón

El Gobierno y la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) se enfrentaron nuevamente debido al corte de luz masivo que afectó a 14 regiones del país.

Los ministros y la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, criticaron a la exalcaldesa de Providencia por utilizar la situación para obtener réditos electorales y no responsabilizar a las empresas.



“Llevamos meses viendo a la candidata Matthei publicando en redes sociales información que confunde. Lo que nos parece que no corresponde es utilizar el sufrimiento de las personas para tener réditos electorales. Eso no corresponde, tampoco omitir la responsabilidad de las empresas. (…) Esperamos que los sesgos ideológicos de la candidata Matthei no le impidan ver que aquí hay que investigar y hacer valer la responsabilidad de las empresas”, manifestó Etcheverry.



La candidata presidencial de RN y la UDI, por su parte, culpó al Gobierno a través de su cuenta X por bloquear inversiones en el sector eléctrico y lamentó la muerte de tres personas electrodependientes durante el apagón. Insistió en que se necesitan acciones concretas y no solo declaraciones de indignación.



Matthei también señaló que el Gobierno ha bloqueado las inversiones necesarias en infraestructura debido a una permisología asfixiante, un ecologismo radical y una hostilidad hacia las empresas privadas.



“Quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados. De seguro ahora, tras la supuesta indignación, vendrán las amenazas del Presidente con caducar permisos o concesiones, sin tener un mínimo de mea culpa por reducir e impedir las inversiones necesarias en infraestructura que se requieren con urgencia en nuestra matriz energética”, agregó.



Según Matthei, esto ha impedido la construcción de líneas de transmisión necesarias para evitar futuros apagones.



“El Presidente de la República ya nos tiene acostumbrados, siempre reacciona declarándose indignado. Yo quiero señalar que el Presidente de la República es la persona que tiene que liderar las soluciones y no declararse indignado”, continuó la candidata.



La exalcaldesa de Providencia enfatizó que los chilenos no pueden vivir nuevamente un evento como el apagón reciente y que es necesario tomar medidas urgentes para mejorar la matriz energética del país.