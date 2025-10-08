Home Nacional "volcamiento de camión deja dos muertos y revela presunto contraba..."

Volcamiento de camión deja dos muertos y revela presunto contrabando de cigarros en Lampa

De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría estado siendo perseguido por un automóvil menor al momento del accidente, lo que refuerza la hipótesis de un caso de contrabando de cigarrillos.

Eduardo Córdova
Un trágico accidente de tránsito se registró en la Ruta 5 Norte, a la altura de Lampa, dejando dos personas fallecidas y revelando un presunto caso de contrabando a gran escala.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión que se desplazaba hacia el norte perdió el control, volcó y cruzó ambas pistas de la calzada, generando un violento siniestro que provocó la muerte instantánea de sus dos ocupantes, recogió Radio Cooperativa.

La situación se complicó debido al tipo de carga transportada. Tras el vuelco, el contenido del camión quedó esparcido sobre la carretera, confirmándose la presencia de numerosas cajas de cigarrillos y posible ropa americana.

El capitán Luis Marchant, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, explicó que el camión, al llegar al kilómetro 33 de la Ruta 5 Norte, traspasó el eje de la calzada y volcó, bloqueando las pistas de circulación.

“Se puede presumir que hay un contrabando de cigarrillos y también ropa posiblemente americana”, señaló.

Debido a la magnitud del accidente y al fallecimiento de los dos ocupantes, se realizaron desvíos de tránsito en los sectores de El Manzano y Lo Pinto, afectando la conexión con la ruta CH-57 (Los Libertadores) y Batuco.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros acudió de inmediato al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Actualmente, la investigación está en manos de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Centro Norte.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
