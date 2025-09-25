Vuelco inesperado: Aseguran que Mega decidió no contratar a Carmen Gloria Arroyo

Pese a que hace algunos días se daba prácticamente por hecho la eventual llegada de Carmen Gloria Arroyo a Mega, recientemente se reveló que la señal del grupo Bethia finalmente decidió no contratar a la actual integrante de TVN.

Así lo dio a conocer la periodista Paula Escobar en “Zona de Estrellas” (Zona Latina), programa en el que detalló que las negaciones entre Mega y la abogada no habían llegado a buen puerto, e incluso afirmó que Arroyo seguirá en la estación pública hasta diciembre, con opciones de renovar su contrato.

“Mega le da la espalda a Carmen Gloria Arroyo, todas las negociaciones que habíamos informado, estas juntas con el director ejecutivo del canal, celebrando con champaña inclusive, se fue todo al tacho de la basura”, señaló Escobar.

A la vez, explicó que todo esta situación tendría relación con temas monetarios, debido a la importante inversión que representa el reality “El Internado”.

“En Mega le cerraron las puertas por culpa de El Internado, que será el reality más caro de la historia y ahora no hay plata ni espacio en la parrilla programática por su programa”, remarcó Escobar.