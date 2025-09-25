Home Vanguardia "vuelco inesperado: aseguran que mega decidió no contratar a carme..."

Vuelco inesperado: Aseguran que Mega decidió no contratar a Carmen Gloria Arroyo

La abogada, conductora de “Carmen Gloria a Tu Servicio” en TVN, habría tenido negociaciones avanzadas para unirse a la señal del grupo Bethia, pero de acuerdo a lo informado en “Zona de Estrellas”, el canal frenó su llegada debido a un singular motivo.

Leonardo Medina
Pese a que hace algunos días se daba prácticamente por hecho la eventual llegada de Carmen Gloria Arroyo a Mega, recientemente se reveló que la señal del grupo Bethia finalmente decidió no contratar a la actual integrante de TVN. 

Así lo dio a conocer la periodista Paula Escobar en “Zona de Estrellas” (Zona Latina), programa en el que detalló que las negaciones entre Mega y la abogada no habían llegado a buen puerto, e incluso afirmó que Arroyo seguirá en la estación pública hasta diciembre, con opciones de renovar su contrato.

“Mega le da la espalda a Carmen Gloria Arroyo, todas las negociaciones que habíamos informado, estas juntas con el director ejecutivo del canal, celebrando con champaña inclusive, se fue todo al tacho de la basura”, señaló Escobar. 

A la vez, explicó que todo esta situación tendría relación con temas monetarios, debido a la importante inversión que representa el reality “El Internado”. 

En Mega le cerraron las puertas por culpa de El Internado, que será el reality más caro de la historia y ahora no hay plata ni espacio en la parrilla programática por su programa”, remarcó Escobar.

Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

