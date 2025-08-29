Home Vanguardia "“yo era tu hermana chica”: christell revela sus fallidos intentos..."

“Yo era tu hermana chica”: Christell revela sus fallidos intentos para reencontrarse con Mon Laferte

La cantante, quien siendo una niña desarrolló una especial amistad con Laferte en el programa “Rojo”, confesó que ha intentado varias veces contactarse con la artista, pero no ha tenido éxito. “Nada, sigo esperando. No pierdo la esperanza, salí en su documental así que se acuerda de mí”, sostuvo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

La cantante e influencer, Christell Rodríguez, sorprendió con una reciente confesión, tras recordar su paso por el programa “Rojo” y la estrecha relación que tuvo en su momento con Mon Laferte

En medio de su participación en el podcast “No hables con las rubias”, Rodríguez mencionó que cuando formaba parte del programa de TVN, y siendo una niña, su mejor amiga era Laferte, pero con el pasar de los años ambas perdieron el contacto. 

En este sentido, comentó que en varias ocasiones ha intentado reencontrarse con la intérprete de “Tu falta de querer”. Sin embargo, admitió que no ha tenido éxito.

“Nada, sigo esperando. No pierdo la esperanza, salí en su documental así que se acuerda de mí. No he podido nunca contactarla, ha venido a Chile y me he quedado hasta el final tratando de verla tras bambalinas pero nunca nada”, reveló Christell.

En la misma línea, expresó que “yo sé que en algún momento nos vamos a encontrar”, e incluso aprovechó de enviarle un mensaje directo a Mon.

“Acuérdate de mí, yo era tu hermana chica. Mon, te tengo mucho cariño, me encantaría poder encontrarme contigo otra vez”, sostuvo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Gobierno de Santiago entrega cámaras corporales a insp...

La iniciativa contempla la distribución de 934 dispositivos en 51 municipios de la Región Metropolitana, los cuales serán utilizados en el registro de procedimientos en terreno. El objetivo es reforzar el trabajo preventivo en sectores críticos, mejorar la fiscalización y aumentar la protección tanto de los funcionarios como de los vecinos frente a la delincuencia y el comercio ambulante.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Si Putin no acepta hablar con Zelenski, Macron ...

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, van a pedir este fin de semana a Donald Trump que imponga sanciones a Rusia si Vladímir Putin no acepta sentarse a negociar con Volodímir Zelenski, como se había comprometido ante el presidente estadounidense.

Leer mas
Nacional

Boric encabeza conmemoración del Día Internacional de ...

El Mandatario sostuvo que “como Gobierno dijimos que no bastaban las palabras ni las conmemoraciones una vez al año, que había que hacer política pública que fuera permanente. Por eso decidimos impulsar el Plan Nacional de Búsqueda, para hacer de la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos una responsabilidad del Estado”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/