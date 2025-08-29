“Yo era tu hermana chica”: Christell revela sus fallidos intentos para reencontrarse con Mon Laferte

La cantante e influencer, Christell Rodríguez, sorprendió con una reciente confesión, tras recordar su paso por el programa “Rojo” y la estrecha relación que tuvo en su momento con Mon Laferte

En medio de su participación en el podcast “No hables con las rubias”, Rodríguez mencionó que cuando formaba parte del programa de TVN, y siendo una niña, su mejor amiga era Laferte, pero con el pasar de los años ambas perdieron el contacto.

En este sentido, comentó que en varias ocasiones ha intentado reencontrarse con la intérprete de “Tu falta de querer”. Sin embargo, admitió que no ha tenido éxito.

“Nada, sigo esperando. No pierdo la esperanza, salí en su documental así que se acuerda de mí. No he podido nunca contactarla, ha venido a Chile y me he quedado hasta el final tratando de verla tras bambalinas pero nunca nada”, reveló Christell.

En la misma línea, expresó que “yo sé que en algún momento nos vamos a encontrar”, e incluso aprovechó de enviarle un mensaje directo a Mon.

“Acuérdate de mí, yo era tu hermana chica. Mon, te tengo mucho cariño, me encantaría poder encontrarme contigo otra vez”, sostuvo.